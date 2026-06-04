Isabel Capeloa Gil: Reforma laboral sem IA "é uma oportunidade perdida"

Os mais jovens estão a radicalizar-se?

Sinto que há grande polarização. É um fenómeno que não é português, é um fenómeno global. Eu continuo a dar aulas e um dia há estudante europeu que diz, quando estávamos a debater um texto: "Isto é uma coisa que foi escrita nos anos 30, não me interessa nada, eu não partilho destas ideias, portanto não quero ler". E eu disse: "Desculpe, mas tem que ser. Neste espaço, tem que ser confrontado com aqueles com quem concorda, com aqueles com quem não concorda, porque a universidade é o espaço do desconforto". E ele diz: "Não, mas eu gosto de ler as pessoas que pensam como eu penso. Leio os jornais que estão alinhados com aquilo que eu penso, ouço os podcasts que têm a mesma visão cultural do mundo que eu tenho, e as pessoas que não pensam como eu não têm interesse". E eu: "Então vamos lá parar tudo e vamos lá falar sobre isto. O vosso lugar neste seminário, nesta universidade, não é o espaço do conforto. Estão aqui para estudar evidência, ciência, e não para concordar com aquilo que leem, é para vos fazer pensar, é para desenvolver o pensamento crítico, e não viver numa bolha".

E percebeu que esse tipo de atitude está a alastrar-se?

As pessoas vivem na sua bolha, os jovens vivem na sua bolha, com os amigos que ouvem a mesma música, pensam como eles, vestem-se da mesma maneira.

Se não consegue tirá-los dessa bolha, a universidade está a falhar também no seu papel.

É evidente. O papel da universidade é tirá-los da bolha, e é cada vez mais difícil, sobretudo agora com o crescente impacto da digitalização. Por isso, é tão importante a presença dos estudantes nos campus universitários e não ficarem no ecrã digital.

Não é dizer "a tecnologia não interessa para nada", interessa, claro. Vai-nos permitir atingir resultados em ciência com muito maior rapidez e facilidade. Conseguimos analisar terabytes de dados com muito maior rapidez. Mas há uma questão de comportamental que é particularmente importante. Nós conhecemos e aprendemos através da relação e essa relação é física, é presencial, é de debate, que faz com que as pessoas pensem criticamente, sobre a realidade e sobre as coisas.

Vivemos num tempo de polarização e a polarização vende, é catchy e sobretudo junto das gerações mais jovens

Uma parte muito importante da encíclica do Papa Leão XIV é sobre a IA. Acredita que a humanidade está condenada a uma saúde, a um emprego e a uma segurança de elite para uns poucos e à falta disso tudo para o resto do mundo, a tal magnífica humanidade que vai desaparecendo à conta também da digitalização?

Temos duas posições possíveis, uma é ser o pessimista da real politik e dizer: "É evidente que vamos continuar no abismo das desigualdades". Eu não me encaixo na real politik de todo. Acredito claramente que cada indivíduo é capaz de fazer a diferença.

A inteligência artificial vai facilitar muito em termos de eficiência das organizações, quando falamos de processos que são automatizados, mas há um perigo a que temos que estar todos atentos, e a encíclica chama muito bem a atenção para isso, que é não tornar o ser humano obsoleto.

Há pouco tempo na entrega dos diploma na Universidade do Arizona, que é uma das universidades mais tech dos Estados Unidos, o speaker convidado para a cerimónia da entrega dos diplomas, o antigo CEO da Google, Eric Schmidt, foi apupado, algo impensável até há pouco tempo. Os speakers são sempre aplaudidos ou tolerados, mas nunca apupados. Quando ele começa a falar da Inteligência Artificial como a grande personalidade do ano, os estudantes começam numa pateada brutal, a apupar. Portanto, dentro das instituições que criaram a tecnologia para os LLMs, estamos a sentir uma resistência. E, por isso, a encíclica do Papa é absolutamente central no momento em que vivemos.

Em Portugal, a IA não está a ser regulada. Estamos a tardar nessa regulação, nesse cuidado?

Em Portugal, não podemos fazer nada se não houver uma diretiva europeia e não podemos fazer nada porque não é possível criar fronteiras, barreiras para a Inteligência Artificial, não são as fronteiras da nação.

É uma oportunidade perdida. Esta reforma laboral é uma pequena reforma laboral

Mas também porque não se tem falado, estamos a discutir uma reforma laboral que também não se tem debruçado sobre isso.

Exatamente. Devo dizer que isso é uma oportunidade perdida. Esta reforma laboral é uma pequena reforma laboral. É importante falar destas matérias e é muito difícil falar porque não há enquadramento sobre o que é que vai acontecer às pessoas quando grande parte dos empregos – e, reparem – são empregos que não são apenas empregos de baixo valor, mas estamos a falar de empregos de colarinho branco também, estamos a falar de advogados, estamos a falar de médicos. Estamos num processo de disrupção imenso.

No caso das leis laborais, é uma mudança pequena, não é uma grande mudança.

Acha que não se justificava uma greve geral para aquelas pequenas mudanças?

Não se justificava. Era fundamental olhar para as questões, chegar a acordo e avançar. Isso é o que significa maturidade política. Esta greve geral não vai trazer nenhum valor acrescentado ao país, nem vai dar ganho aos trabalhadores nem às empresas. Ninguém ganha, não é? Portanto, uma situação em que todos perdem não é positiva para o país.

O país também não aguenta lutas laborais prolongadas.