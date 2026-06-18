Arlindo Oliveira: "Não existe um plano para a utilização integrada da IA no Estado”

A administração Trump acaba de ordenar a suspensão do acesso aos modelos mais avançados da Anthropic para cidadãos estrangeiros. O que acha dessa decisão?

Provavelmente, é o resultado de conflitos e de tomadas de posição entre a Administração Trump e a própria Anthropic. A própria encíclica foi divulgada com o co-fundador da Anthropic ao lado. Portanto, penso que há ali mais luta política. Provavelmente, é também uma maneira de fazer pressão sobre a Anthropic, de maneira a que tome outras decisões ou aceite decisões da Administração Trump.

Mas há riscos reais que estes modelos poderosos podem trazer no caso da cibersegurança. Foi demonstrado que estes modelos, em particular o último modelo da Anthropic, tinham capacidade de identificar falhas em código, que podem depois possibilitar a intrusão.

Mas isto não representa uma alteração quando se via, por exemplo, a Europa a regular e os Estados Unidos mais liberais?

Pode ser que corresponda, de facto, a uma maior perceção de risco destes temas por parte do Governo federal norte-americano ou pode ter que ver com outras questões, eventualmente, relacionadas com as entradas em bolsa destas empresas.

E como é que a Europa deve ver isto?

A Europa deve ter alguma preocupação em duas frentes. A Europa tem tido uma posição muito regulatória, o que levanta, inegavelmente, algumas barreiras ao desenvolvimento. Em segundo lugar, a Europa está muito preocupada com a sua falta de autonomia estratégica. Está preocupada porque usamos os computadores nas ‘nuvens’ norte-americanas; está preocupada com a nossa falta de autonomia estratégica ao nível dos ‘chips’ mais desenvolvidos, em particular das GPU; está preocupada ao nível dos modelos de inteligência artificial, onde claramente os melhores modelos são americanos e chineses. E, portanto, saiu com um conjunto de legislação que tem justamente como objetivo estimular o uso de máquinas no território europeu, controladas por Estados europeus, controladas por empresas europeias.

Isso ainda será possível, dada a diferença tecnológica que existe?

Essa é a ambição. As posições protecionistas, a curto prazo, até podem funcionar, mas depois, a prazo, não funcionam. Fechamos a Europa, mas os modelos chineses e os modelos americanos continuam a melhorar, as tecnológicas americanas e chinesas continuam a melhorar e a Europa atrasa-se inevitavelmente.

Portanto, a Europa tem de caminhar aqui num caminho muito estreito. Por um lado, não ver a sua indústria esmagada pelo domínio destes dois grandes polos, mas, por outro lado, manter alguma abertura para também incentivar a competitividade das empresas europeias, o que é uma coisa relativamente difícil de fazer neste momento, quando elas não são, na área da IA e da tecnologia, competitivas face às empresas norte-americanas. E, na área dos painéis solares, das baterias, dos carros elétricos e da condução autónoma, não são competitivas com as empresas chinesas.

Devíamos, de facto, eliminar as barreiras internas. Devíamos fazer com que as boas ideias que acontecem em Portugal, em Espanha, em Itália, em França, na Alemanha, se desenvolvessem já num mercado único. E devíamos eliminar outras questões, também regulatórias, que impedem isso. Porque a verdade é que muitas empresas portuguesas acabam por se mudar para os Estados Unidos, e é nos Estados Unidos que crescem e têm acesso a maiores mercados.

Como é que está o projeto Amália, o modelo de língua portuguesa?

O projeto correu bem, tanto quanto podemos esperar num modelo com esta dimensão, um modelo relativamente pequeno, com cerca de 9000 milhões de parâmetros, que é um centésimo dos maiores modelos existentes. Portanto, não podemos esperar milagres. Mas é um modelo que funciona bem. Já houve várias demonstrações de integração deste modelo ao nível da educação, ao nível dos ‘media’.

O modelo está pronto?

Estes modelos nunca estão prontos, precisam sempre de aperfeiçoamentos, de atualizações, de validações adicionais. Mas, sim, o modelo está essencialmente pronto.

Porque é que ainda não foi lançado em definitivo?

O modelo está disponível para investigação, portanto, as pessoas podem descarregar o modelo, podem corrê-lo e adaptá-lo. Não foi disponibilizado ao público em geral por várias razões. Uma delas é que há que garantir as salvaguardas adequadas, um processo que, em si mesmo, é complexo. A segunda é que, para o modelo ser disponibilizado ao público, depois alguém tem de suportar os custos de utilização.

Mas isso não estava previsto quando foi anunciado pelo Governo?

Se toda a gente for usar o Amália de maneira extensiva, os custos são significativos. Neste momento, os planos são não disponibilizar uma interface pública, mas disponibilizá-lo para qualquer empresa, serviço ou instituição que a queira usar internamente.

Mas os serviços públicos já estão a usar?

Já.

E para isso não é preciso reforçar a literacia dos funcionários públicos e da administração pública?

É preciso reforçar a literacia de toda a gente. É preciso reforçar as capacidades da administração pública de usar este tipo de tecnologias e é preciso reforçar uma visão integrada ao nível do Estado, que neste momento está muito partida em silos. Desse ponto de vista, não temos uma visão integrada e completa para a utilização destas tecnologias, o que seria fundamental.

Neste momento, há algumas aplicações ao nível da AMA [Agência para a Modernização Administrativa], ao nível da educação. Portanto, há algumas aplicações pontuais, mas seria preciso ter uma visão mais integrada e penso que esta visão não está ainda suficientemente desenvolvida ao nível do Estado.

O uso resulta de uma integração; não é só dar um chat a uma pessoa que está a resolver problemas numa divisão. Isto tem de ser integrado nos processos, e essa parte da alteração dos processos é a mais difícil. Quando as pessoas submetem o IRS, fazem uma reclamação ou marcam uma consulta no SNS, todos esses processos têm de ser alterados, e isso envolve um grande investimento em sistemas de informação. Toda essa alteração de processos exige investimento.

E isso vai ser feito?

Algum investimento foi feito no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], em que uma parte foi usada na modernização de alguns sistemas. Alterar todos os sistemas da administração pública provavelmente demora cinco ou dez anos. Portanto, tem de haver uma visão clara, uma visão que passe de governo para governo e não temos sido muito bons a passar estas visões. Não acho que esse plano exista. A agenda foi desenvolvida com essa ambição, mas não é suficientemente abrangente. Temos milhares de processos na administração pública. Não há uma visão integrada de uma modernização da administração pública, dos sistemas de informação e do uso da IA nesses sistemas de informação.

O Ministério da Reforma Administrativa devia estar a olhar para isso.

Com certeza que está, mas o Estado é uma máquina muito grande. Não basta vontade política, não basta capacidade técnica. É preciso uma vontade e um envolvimento de muitos ministérios, de muitas pessoas, de muitas organizações.

Os políticos ainda não perceberam a dimensão daquilo com que estão a lidar?

Os políticos percebem, mas o problema é genuinamente difícil. Eu não gostaria de ter a missão de modernizar o Estado.

Se me perguntassem que recomendações daria ao Governo, diria que temos de pensar que há duas coisas fundamentais. A produtividade: quando se faz uma alteração, isto vai melhorar a produtividade dos serviços, diminuir o tempo que os cidadãos perdem, aumentar a capacidade de um trabalhador numa empresa ou num Estado produzir valor? Este aumento da produtividade é essencial. Além disso, temos de conseguir reter melhor os nossos recursos humanos, os mais qualificados.

Estas duas coisas deviam ser as duas coisas fundamentais. Esta alteração legislativa vai aumentar a produtividade do Estado e das empresas? Esta alteração legislativa vai aumentar a atratividade de Portugal para os recursos humanos qualificados? Muitas discussões que temos não são focadas nestas duas políticas.

É o caso da reforma laboral? A reforma laboral passou ao lado desta reflexão?

Tem algumas componentes relevantes na melhoria do ambiente empresarial, mas não sei se foi suficientemente focada na questão da produtividade. Desse ponto de vista, perdemos uma oportunidade.