Imigração pressiona, mas "não é o culpado exclusivo" da falta de médicos de família, afirma o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Almada-Seixal, Pedro Correia Azevedo, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal "Público".



No congresso do PSD do fim de semana, a ministra da Saúde disse que o reforço do número de médicos de família nos centros de saúde não é visível devido ao aumento do número de imigrantes em Portugal.

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Pedro Correia Azevedo afirma que, apesar dos desafios do aumento de população inscrita, que segundo o Portal do SNS passou de 380 mil em janeiro para 382 mil em abril, na ULS Almada-Seixal a percentagem de pessoas abrangidas por equipas de saúde familiar tem oscilado "entre os 82% e os 84% de utentes" .

Mas, neste período, o número de pessoas sem médico de família atribuído também cresceu de 60 mil para 68 mil.

"Temos mais inscritos, portanto, vamos ter mais utentes sem médico de família porque não consigo os médicos de família à velocidade da inscrição de utentes", reconhece o administrador hospitalar ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal "Público".

A ULS Almada-Seixal, tal como outras, continua a ter mais utentes inscritos nos centros de saúde, mas também mais utentes sem médico de família. A culpa é só da imigração como diz a ministra da Saúde?

Não sei se a culpa é da imigração. Temos mais inscritos, portanto, vamos ter mais utentes sem médico de família, porque não consigo os médicos de família à velocidade da inscrição de utentes.

Mas gostava de ressalvar que oscilamos entre os 82% e os 84% de utentes com cobertura de equipa de família. Esta taxa é de médico de família, mas gosto de dizer equipa de família porque não podemos descurar o trabalho dos enfermeiros. Sobretudo a especialização que têm vindo a ter na sua atividade. Há um conjunto de atividades de promoção da saúde e de vigilância, até no contexto da doença crónica, que faz todo o sentido haver uma partilha com a equipa da enfermagem.

Mas a imigração justifica o efeito de crescimento de utentes sem equipa de família?

A imigração é parte do facto de nós termos um aumento do número de inscritos e um aumento dos utentes sem médico, mas não é o culpado exclusivo.