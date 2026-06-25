ULS Almada e o Verão: "As escalas estão feitas, mas estamos longe de estar tranquilos"

"Foi um desafio a vários níveis, mas podemos dizer que está a correr bem", diz o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Almada-Seixal, Pedro Correia Azevedo, sobre a urgência regional de ginecologia/obstetrícia.

Começou a funcionar a 15 de Abril e até 17 de junho já realizaram 661 partos e 4.869 admissões na urgência, números que duplicaram face o mesmo período do ano passado.

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Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal "Público, Pedro Correia Azevedo explica como é que a ULS tem procurado ser atrativa para captar mais médicos, mas reconhece que há défice em várias especialidades.

Com o pico do Verão a aproximar-se, garante que as escalas para as urgências são feitas com a maior antecipação que é possível. Mas estão "longe de estar completamente tranquilos e seguros".

Como está a correr a urgência regional de obstetrícia e ginecologia?

Foi um desafio a vários níveis, mas podemos dizer que está a correr bem. A nossa atividade está a decorrer de forma ininterrupta desde a abertura. Temos um aumento significativo da nossa possibilidade de oferta e de previsibilidade dos serviços que prestamos. Isso permitiu atrair também alguns médicos para esse projeto e reestruturar um bocadinho a resposta de ginecologia e obstetrícia em contexto de urgência e de não-urgência.

Qual é que foi o aumento da atividade?

Neste momento, temos um aumento da atividade face ao período homólogo do ano passado, de 113% no número de partos e de 130% no número de admissões. Recebemos também as mulheres da área de influência direta da ULS Arco Ribeirinho (Barreiro-Montijo), e isto resultou num aumento da atividade. Houve um reforço da equipa médica, não só com contratações feitas ao longo do último ano para os serviços de ginecologia e de obstetrícia, e há também o contributo de profissionais da ULS do Arco Ribeirinho para esta atividade.

De quantos médicos e enfermeiros falamos?

Estamos a falar de um corpo clínico que ronda os 20 médicos e temos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica que nos permitem tentar aproximar daquilo que é a dotação segura. Temos entre oito a 10 enfermeiros especialistas em saúde materna por turno e estamos a fazer urgências com cinco médicos por turno, segundo as recomendações, tendo em conta a nossa taxa de afluência.

Qual é o contributo do Barreiro nestas equipas?

Ainda não é o que gostaríamos, mas também têm constrangimentos a nível dos recursos humanos. Os médicos que têm idade para fazer urgência foram todos mobilizados para a urgência regional no polo da Almada. Neste momento são três.

Mais partos implicam mais mulheres internadas, capacidade de neonatologia. Como tem sido feita essa gestão?

Nós previmos este aumento de produção e fizemos a reestruturação, não apenas da resposta de urgência, mas da restante resposta. Aumentámos o internamento afeto ao serviço de obstetrícia, permitindo mais vagas com alguma flexibilidade.

Em termos de neonatologia, já éramos referência muitas vezes para a transferência de alguns bebés que nasciam em Setúbal ou no Barreiro e estamos a conseguir dar resposta. E dentro do que é a rede hospitalar, temos a articulação que tínhamos habitualmente, quando há necessidade, com outros hospitais, nomeadamente as ULS de São José e de Santa Maria.

Ainda temos um défice de cerca de 18 enfermeiros em horário completo no bloco de partos e precisaríamos de mais dez médicos para ficarmos completamente confortáveis

Qual é a capacidade que têm agora?

Estamos com uma capacidade de internamento de puérperas de 30 vagas e em termos de grávidas temos 20 vagas de internamento. Isto permite uma gestão flexível em caso de necessidade.

Ponderam criar um centro de elevado desempenho?

Os centros de elevado desempenho são uma ferramenta interessante e apelativa para a atracção de talento. Sim, ponderamos criar um centro de elevado desempenho. De resto, isso é um desígnio da tutela, após a publicação da portaria que regulamenta este decreto-lei.

É só a regulamentação que falta para colocar esse projeto em marcha?

Falta a regulamentação e terminarmos o nosso trabalho interno de planeamento do centro de elevado desempenho. Tudo nesta gestão tem sido feito em várias fases. Passámos pela fase de recuperar o serviço, de atrair médicos, neste momento temos de realocar os nossos enfermeiros e atrair mais enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica para conseguimos dar essa resposta. E depois construirmos formalmente o nosso centro de elevado desempenho em conjunto com os médicos que vêm da ULS Arco Ribeirinho.

Quantos mais médicos e enfermeiros precisam?

Ainda temos um défice de cerca de 18 enfermeiros em horário completo no bloco de partos e precisaríamos de mais dez médicos para ficarmos completamente confortáveis.