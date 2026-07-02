Gonçalo Matias: "Temos de garantir que os tribunais julgam e que o legislador legisla"

Ministro “absolutamente convencido” de que OE passa. Quem viabiliza “é irrelevante”

É possível o Orçamento do Estado (OE) ser aprovado no atual estado político do país?

Claro que sim. A nova lei do Tribunal de Contas, que está na especialidade, já mereceu o voto favorável do PS. A PSU [Prestação Social Única] foi aprovada também com o voto do PS. A reforma das leis da imigração e da nacionalidade foi aprovada com os votos do Chega. O Governo tem a postura que sempre disse que tinha: negociar com todos e, depois, aprovará com quem se mostrar disponível. Estou absolutamente convencido de que o OE vai ser aprovado.

Queria deixar algo muito claro: este Governo é profundamente reformista. O que significa negociar? Significa ceder onde for possível ceder, não nos princípios e no essencial, mas ceder. Se no fim não for possível fazer uma reforma, então é responsabilidade de todos, começando pela comunicação social, deixar muito claro quem é o responsável por essa reforma não ter avançado. Quando toda a gente pede reformas, mas quer reformas no quintal do vizinho e não no seu próprio, é muito importante que se saiba quem não permitiu que uma reforma se fizesse.

Que conclusões retirou da postura do Chega nas últimas duas grandes reformas-bandeira do Governo, no caso a PSU, que foi aprovada com o PS, e a reforma laboral, que caiu por terra?

Não retiro conclusões nenhumas, sou pragmático. Foi-lhe apresentada uma oportunidade de acompanhar uma reforma importante para o país e recusou fazê-lo. Portanto, não tiro nenhumas conclusões nem estados de alma. Quero é que os portugueses saibam que há uma reforma que era importante para o país, para pagar melhores salários, para o país avançar, e que houve um partido que não aceitou fazer essa reforma.

De acordo com as sondagens e a expressão que tiveram as greves gerais, o país também não estava todo inclinado para que esta reforma laboral avançasse…

E, portanto, na sua opinião, o país são as sondagens. Na minha, não.

São os dados que temos…

Não. Eu ando na rua e tenho outros.

Mas não considera que a postura do Chega, como de resto o seu partido já foi sinalizando, foi de irresponsabilidade? Por exemplo, na sua pasta, é com o PS que provavelmente vai aprovar a lei do Tribunal de Contas…

Penso que o Governo deve negociar com os vários partidos, em especial com os dois que têm votos para aprovar ou bloquear. Se a pergunta é se o Governo deve mudar de estratégia, a minha resposta é não, o Governo não deve mudar de estratégia. É importante e obrigação de todos nós transmitir aos portugueses que há uma reforma importante para o país que não se fez por responsabilidade de um partido, denunciá-lo-ei sempre. E também estarei cá para dizer que há reformas importantes que se fizeram com o apoio de determinados partidos, porque também é justo reconhecer que esses partidos participaram activamente e positivamente.

Acaba de dizer que umas coisas passam, outras não, e que não há estados de alma. O país não deve viver um drama se o OE for chumbado?

Não vou antecipar esse cenário, não me passa esse cenário pela cabeça. Acho que o OE vai ser aprovado e, portanto, se me quiser fazer essa pergunta daqui a seis meses, eu cá estarei a responder. Agora não vou antecipar, acho que não faz nenhum sentido.

Vai ser aprovado com quem?

Acho que vai ser aprovado.

Mas com quem?

Isso agora é irrelevante. Vai ser aprovado com quem estiver disponível para aprovar.

Se o ministro tem essa convicção, tem de saber que vai ser aprovado com alguém.

Tem de perguntar aos outros. O meu desejo é que seja aprovado por todos. Aquilo que conheço da preparação do OE é que tem condições para ser aprovado por todos.