Maria do Carmo Fonseca: "Em breve, podemos começar a ver o Presidente da ciência em ação"

Maria do Carmo Fonseca é médica e cientista, foi Prémio Pessoa em 2010, sendo também conselheira de Estado, por indicação de António José Seguro. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, diz estar a trabalhar em Belém para “em breve” o chefe de Estado poder surgir como o “Presidente da ciência”. A investigadora, uma das mais reputadas na área dos genes e da expressão genética, lamenta que depois da pandemia de Covid-19 se tenha verificado uma “desconfiança” em relação à “mensagem dos cientistas”. Maria do Carmo Fonseca espera que a posição que tem no Conselho de Estado possa “fazer as pessoas pensarem sobre a ciência e para que serve, sobre os seus cientistas”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num alerta contra a desinformação, a investigadora apela aos cientistas que usem as redes sociais e aos influencers para divulgarem a ciência. “Era importante que essas pessoas tivessem mais contacto com os cientistas para que a informação científica se tornasse natural dentro das redes”, diz Maria do Carmo Fonseca. A Prémio Pessoa em 2010 e conselheira de Estado do Presidente da República relativiza a polémica sobre classificação de exames nacionais e defende que “esta digitalização tinha de acontecer” e quando se fazem mudanças “é inevitável que aconteçam acidentes”. O que é que faz com que uma cientista premiada saia do laboratório e da sua zona de conforto e aceda ser conselheira de Estado, órgão político de consulta do Presidente da República? Eu própria – e todos os meus colegas – me coloquei essa questão e a resposta é muito clara: sinto a responsabilidade, como cientista, de levar a ciência mais próximo das decisões políticas e, sobretudo, mais próxima da sociedade, fazer as pessoas pensarem sobre a ciência e para que serve, sobre os seus cientistas. Como é que se faz isso num órgão como o Conselho de Estado? A minha presença no Conselho de Estado está a abrir portas como esta [entrevista]. Claro que no Conselho de Estado a minha intervenção é apenas expressar as minhas opiniões diretamente ao Presidente da República, mas o que espero é que esta posição me dê mais visibilidade e que me permita falar a outro tipo de audiências. Paradoxalmente, depois da pandemia verificou-se uma desconfiança relativamente à mensagem dos cientistas Que mensagem da ciência quer transmitir à sociedade civil? A principal é a relação de confiança entre a sociedade e os cientistas, quem faz ciência e o produto da ciência. A pandemia de Covid-19 conseguiu resolver-se muito rapidamente graças aos avanços da ciência. Paradoxalmente, depois da pandemia verificou-se uma desconfiança relativamente à mensagem dos cientistas. As pessoas deixaram de confiar de forma tão aberta no conselho de que é importante as pessoas vacinarem-se não só para a Covid, mas, sobretudo, para as doenças que estavam em vias de erradicação. O sarampo está a voltar pela simples razão de que há cada vez mais pais que optam por não vacinar as suas crianças. Devemos explicar as evidências de que realmente as vacinas têm benefícios relativamente aos riscos, porque não há nada completamente desprovido de risco. A informação científica baseada em evidência não é favorecida pelo algoritmo A que atribui a esse afastamento? No caso da informação relativa à Covid, as pessoas eram confrontadas com as evidências científicas, mas também com opiniões de pessoas do seu círculo. Quando se faz uma vacinação em massa, há sempre uma percentagem de reações desfavoráveis e se isso ocorre numa pessoa muito próxima, tem um impacto muito maior. Houve outro fenómeno muito importante: a maneira como as pessoas se tornaram mais dependentes das redes sociais para obter informação e o algoritmo privilegia informações controversas, que geram polémica. Isso faz com que a informação científica baseada em evidência não seja favorecida pelo algoritmo. Quando se pergunta se confiam nos cientistas, as pessoas dizem que sim, mas quando se lhes pergunta se acham que as vacinas implicam um risco para a saúde das crianças, dizem que sim também. Não podemos ir contra as redes; temos que entrar no modo como vivemos hoje e sermos capazes de comunicar informação científica de uma forma que seja tão apetecível como a desinformação. A ciência tem de traduzir-se a si própria? Tem de aproximar-se. A ciência não pode estar confinada a um grupo elitista de intelectuais que sabem tudo e vêm explicar a quem não sabe, porque não é nada disso. Os cientistas são pessoas como qualquer outra que têm uma profissão e se tornam especialistas numa determinada matéria. Outro fator muito importante é os cientistas começarem também a dialogar com as personalidades que são muito ativas nas redes sociais. Porque eu não estou a ver os cientistas entrarem nas redes sociais. Com influencers? Sim, aproximarem-se mais dos influencers, quer mais comerciais, quer personalidades que influenciam, por exemplo, no aspeto religioso ou ético. Era importante que essas pessoas tivessem mais contacto com os cientistas para que a informação científica se tornasse natural dentro das redes. Democratizar a ciência. Nem mais.

Já esteve num único Conselho de Estado com a António José Seguro. Que impressão é que lhe deixou um momento tão político e tão diferente da sua área? Convivi mais à vontade do que estava à espera. E o tema foi particularmente apropriado à ciência. Haverá poucos temas onde a ciência agora não seja importante. Porque todos os grandes desafios que a sociedade está a enfrentar hoje vão depender da ciência para serem resolvidos. Por exemplo? As alterações climáticas, a defesa e a segurança. Para mantermos a soberania de um país, para não sermos invadidos por alguém, é preciso que tenhamos tecnologia, que implica conhecimento e que vem da ciência. Hoje torna-se mais evidente uma total dependência do progresso e da independência das sociedades do conhecimento científico e da capacidade tecnológica do país. Quem tem mais conhecimento científico vai dominar, quer em termos militares, quer em termos económicos. Não é por acaso que o país que fez o maior aumento no investimento em investigação desde 2000 foi a China. O resultado é onde está hoje, economicamente e militarmente. Todos os grandes desafios que a sociedade está a enfrentar hoje vão depender da ciência para serem resolvidos E isso tem perigos? Não tem perigos nenhuns. Só reflete a importância da ciência em todos os aspetos. Se falarmos de saúde, de segurança, de alterações climáticas, de como nos vamos preparar para as tempestades e os eventos extremos – precisamos sempre de ciência, mesmo sem nos apercebermos. E o ambiente político é propício para perceber a mensagem de que a ciência é precisa para todas as áreas? Acho que é óbvio e que os políticos têm essa consciência. Os investimentos têm que ver com prioridades e os investimentos em ciência são feitos a vários níveis. Há investimentos públicos influenciados pelos governos que querem dar prioridade a esta área da ciência e não àquela. A maior parte do investimento que faz mover a ciência no mundo é privado, não é público. Em Portugal, o caminho principal é também o privado? Em diferentes países a proporção entre investimento privado e público é extremamente variável. Em Portugal, estamos mais ou menos perto da média europeia em que é quase metade do investimento público e privado. O investimento privado tende sempre a ser mais alto, mas os investimentos privados não são completamente livres. Aprendemos alguma coisa com a pandemia sobre aquilo que nos faltava nessa altura? Em Portugal, temos tido um crescimento bastante sustentado do investimento público em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) dedicado à ciência. Não tenho dúvida que todos os governos reconhecem a importância da ciência só que o esforço que se pode dar à ciência é sempre relativamente pequeno. Estamos a tentar aproximarmo-nos da meta dos 2%. Consegue ver um empenho tão grande para chegar a esses 2% na Ciência como há para chegar aos 2% na Defesa? Grande parte da inovação em defesa é baseada em Ciência e, portanto, vejo esta necessidade forçada de investir mais em Defesa como uma grande oportunidade de alavancar também a ciência por arrastamento. Espero, em breve, podermos começar, realmente, a ver o Presidente da Ciência em ação Na campanha presidencial salientou António José Seguro como um construtor de consensos. O Presidente da República tem conseguido dar essa cola? Relativamente à ciência, o que os meus colegas me dizem é: "então quando é que nós vemos o Presidente da Ciência?" É algo que está a ser trabalhado em backoffice. Tenho tido várias reuniões no Palácio [de Belém] e, portanto, espero, em breve, podermos começar, realmente, a ver o Presidente da Ciência em ação. Em que áreas, por exemplo? O que eu gostaria mesmo era que o António José Seguro fosse o Presidente da Ciência de uma forma transversal nesta perspetiva de que a ciência é a nossa esperança para resolver praticamente todos os problemas da sociedade. O Presidente da República quer promover um pacto para a Saúde. Podemos ver um pacto para a Ciência? Penso que a ciência talvez não precise de um pacto porque não há grandes divergências entre os intervenientes. Precisa de mais visibilidade, que a sociedade perceba para que é que a ciência serve. É com ciência que vamos mitigar os problemas das alterações climáticas, ter melhor saúde, ter uma melhor defesa, uma maior autonomia na soberania. E isso inclui também lidar com a Inteligência Artificial (IA)? A Inteligência Artificial é uma ferramenta que vai entrar em todas as atividades, incluindo a científica e esta já está a ser muito mais acelerada porque temos computadores a trabalhar por nós e que trabalham mais rapidamente do que as equipas de cientistas. Vai fazer parte da nossa vida de uma forma transversal em todas as profissões, na maneira como nos comportamos e lidamos com as realidades do dia-a-dia, da mesma maneira como os telemóveis entraram na nossa vida. Recorrer à IA vai fazer parte da nossa vida. A IA é revolucionária e os cientistas adoram revoluções. O grande desafio é como usar a IA para fazer mais descobertas científicas Como cientista não sente um certo receio de ser ultrapassada pela IA? Não, de modo nenhum. A IA é revolucionária e os cientistas adoram revoluções. O grande desafio é como usar a IA para fazer mais descobertas científicas. Usá-la e não ser usado. Outro aspeto muito importante é que está a permitir a uma pessoa que não tem necessariamente uma formação científica começar a programar muito rapidamente. Acho que a inteligência artificial está também a revolucionar muito o método como educamos e preparamos as novas gerações. Mais do que um pacto, devemos repensar o ensino secundário e sobretudo universitário. Esta quinta-feira vamos ter o debate do estado da Nação. Qual é o ponto de vista de uma cientista sobre o estado da Nação? O que sinto em geral, é que Portugal tem mudado pouco, temos sido muito conservadores e têm passado governos que dizem que é preciso reformar e mudar e depois muda-se só um bocadinho.