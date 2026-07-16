Maria do Carmo Fonseca: "Em breve, podemos começar a ver o Presidente da ciência em ação"

Não são governos reformistas?

Entendo que é difícil ser um governo reformista, mas também vejo isso na Universidade, que diz que há muitas coisas que não estão bem e depois chega-se ao fim de mais um ano e não mudou quase nada. As instituições têm muita dificuldade em evoluir.

E a que é que atribui isso?

Talvez seja a própria estrutura que gera uma certa inércia que se torna difícil de mudar.

E como está o estado da Nação na ciência?

Na ciência não se têm notado grandes diferenças, ou seja, o impacto das decisões políticas na ciência em Portugal tem estado mais ou menos estável nos últimos anos.

Como viu esta reestruturação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)?

Estamos com muita esperança, porque, neste momento, ainda não vimos como é que a nova agência funciona, apenas que foi reestruturada. A reestruturação era absolutamente crítica porque a FCT foi feita numa época com determinados objetivos essa época mudou e a FCT não evoluiu.

O que espera agora?

Espero uma estrutura mais flexível, mais próxima das necessidades dos tempos modernos, mais rápida a reagir e que dê à comunidade científica a calma e estabilidade que todos precisamos: saber que as fontes de financiamento estão lá, quais os prazos para concorrermos ao financiamento, que há concursos nesta época do ano.

Exames nacionais? Não podemos deixar nenhum aluno prejudicado, não pode haver exames mal classificados. Mas esta passagem ao mundo digital tinha de acontecer

Este problema da classificação dos exames nacionais choca-a como cientista e como investigadora ou é tudo a espuma dos dias?

Esta digitalização tinha de acontecer. Por causa do tal lastro das instituições cada vez que há uma mudança ou se resiste a fazer a mudança ou quando se faz a mudança é inevitável que aconteçam acidentes. Portanto eu tendo a relativizar. Claro que não podemos deixar nenhum aluno prejudicado, não pode haver exames mal classificados. Mas esta passagem ao mundo digital tinha de acontecer.

Trabalha com células e já disse numa entrevista que o envelhecimento é reversível. Como é que combinamos uma população cada vez mais envelhecida com uma Segurança Social que pode entrar em colapso?

Quando digo que o envelhecimento é reversível, o que nós na ciência demonstramos é que o envelhecimento de uma célula é reversível. Se é possível reverter o envelhecimento de um organismo, não sabemos. Há intervenções que conseguem atrasar o envelhecimento. Também sabemos que o tempo de vida humana ainda não foi alterado. Temos tendência a dizer que cada vez vive mais tempo, mas na realidade, não há pessoas a ultrapassar os 115, 118 anos.

A média de idades está a crescer?

Está, mas em vários países essa tendência de ter mais pessoas a chegar a idades mais avançadas começou a estabilizar e há modelos que preveem que vai começar a crescer. Porque a maneira como vivemos promove uma sociedade pouco saudável – o tabaco, as comidas extremamente ricas em açúcar ou ultraprocessadas – e cria novos problemas de saúde. Esta dicotomia será mais relevante do que pensar só no problema da sustentabilidade da Segurança Social.

Foi muito importante a sua descoberta de uma estrutura dentro do núcleo da célula até então desconhecida, no início deste milénio. Em que é que esse avanço se materializou de então para cá?

Em ciência, cada descoberta é mais um degrau que se sobe numa escada. Eu e todos os meus colegas sentimos uma grande recompensa em termos contribuído para mais um degrau. Qual é o patamar que foi atingido pelos cientistas que trabalham em genes e expressão genética que se tornou revolucionário e que está a mudar as nossas vidas? É a edição dos genes, é a nossa capacidade de alterar a composição dos nossos próprios genes.

Eliminar possíveis tendências de doenças, por exemplo?

Ou fazer aquilo que é um mito e um grande medo: criar o ser ideal, melhorar a espécie humana. Ou seja, é completamente proibido fazer isto do ponto de vista ético e regulamentar, mas a tecnologia existe. Se quisesse fazer um super-atleta, eu sei qual é o gene que ia alterar para que um bebé nascesse com maior capacidade atlética, por exemplo.

E até quando é que se conseguem segurar essas barreiras éticas?

Essa vai ser uma questão muito interessante. Por exemplo, nos Estados Unidos há uma jovem que conseguiu investimento privado para criar uma empresa para fazer edição de embriões humanos. E ela diz ‘sim, hoje é proibido, mas eu tenho a certeza de que daqui a uns anos essas barreiras éticas vão ser ultrapassadas’. Quais são as barreiras éticas? É que ainda há mais riscos do que propriamente benefícios. Depois há a questão ética: será aceitável mudarmos um ser humano só para ficar com características físicas melhores? Ou será só aceitável evitarmos que nasça um ser humano com uma doença? Isso agora já são questões meramente éticas.

E consegue responder a essas questões?

Essas questões vão ter de ser respondidas de modos diferentes por diferentes pessoas, por diferentes culturas e religiões. Para mim é muito importante perceber como a célula funciona. A questão que me coloca se eu alguma vez faria um embrião alterado de forma a ter um ser perfeito? Teria de pensar muito, não estaria de maneira nenhuma confortável com a ideia. Se pensarmos que um ser perfeito pode também ter menos suscetibilidade à doença começamos a entrar num dilema.

Já teve outro momento tão Eureka como aquele que teve ao microscópio?

No meu caso concreto, sinto muitos momentos Eureka quando estou muito focada num problema, estou a testar uma ideia e vem um resultado completamente inesperado, para mim é um momento Eureka. Antes de vir para aqui estava exatamente a passar por um desses momentos num laboratório porque tivemos uma série de resultados e agora quando estamos a interpretá-los e as coisas estão todas a fazer sentido de uma forma que não tínhamos imaginado antes. São estes momentos que fazem o ser cientista tão fascinante.

O seu contributo político como cientista acaba aqui como conselheira de Estado ou daqui a uns tempos poderia aceitar pelo menos ponderar um outro convite?

Muito sinceramente não faço a mínima ideia. Se tivéssemos esta conversa há um ano e me tivesse perguntado se eu alguma vez iria participar numa campanha eleitoral eu diria ‘nunca pensei nisso acho que isso está completamente fora do meu percurso’. Sou muito aberta: não sei quais são as oportunidades que me vão surgir amanhã e, portanto, não tomo decisões sobre o futuro.