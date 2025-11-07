Há 50 anos os emissores da Renascença explodiram. Foi o início da devolução da rádio à Igreja

O episódio marcaria o início da devolução da emissora à Igreja que, desde abril de 1974, era palco de um conflito entre os trabalhadores e a entidade patronal. “Num processo revolucionário que foi bastante violento e onde houve uma propensão estatizante do Estado, que é concretizada, a Igreja resistiu. A Renascença é mais do que um símbolo. É a devolução à Igreja da sua propriedade”, considera a historiadora Paula Borges Santos, no quinto episódio do podcast “Igreja e Liberdade”, já disponível.

O caso Renascença, como assim ficou conhecido, implicou negociações entre o Patriarcado de Lisboa e os trabalhadores que ocuparam a estação, motivou a intervenção do governo e culminou com a devolução da emissora à Igreja, a 28 de dezembro de 1975.

“A Renascença foi um farol de liberdade e assim ajudámos a libertar Portugal de um extremismo que queria conquistar tudo”, afirmou, em 2018, Fernando Magalhães Crespo, que em 1975 se tornou gerente da Renascença.