Sabia que pode vir a ganhar dinheiro com o investimento europeu em defesa?

A proposta é ambiciosa, mas é uma das principais apostas de Bruxelas para aumentar o investimento em defesa. A União Europeia (UE) quer canalizar os mais de dez biliões de euros acumulados em poupanças pelas famílias europeias para investimentos produtivos, entre os quais o rearmamento e a segurança.

O projeto já tem nome – União Europeia de Poupanças e Investimentos – e quer facilitar o acesso dos cidadãos europeus ao mercado de capitais, com regras mais flexíveis e opções de financiamento mais rentáveis do que os tradicionais depósitos a prazo e certificados de aforro. “São muito poucos os cidadãos europeus que obtêm um rendimento decente das suas poupanças. (...). Este facto é lamentável”, afirmou este mês a comissária europeia para os Serviços Financeiras, Maria Luís Albuquerque.

No podcast “Isto não é só Europa”, da Renascença e EuranetPlus, a eurodeputada do Partido Socialista (PS), Ana Catarina Mendes, reconhece a “necessidade” de conseguir atrair as poupanças privadas e de diversificar as fontes de financiamento para todas as áreas de competitividade identificadas pelo relatório Draghi, documento publicado em setembro de 2024 e onde se fez o diagnóstico do estado da União.