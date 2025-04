Fatura da luz pode descer 20% no próximo ano. Está nas mãos da UE

“Essas medidas, do meu ponto de vista, têm de ser acompanhadas de outras. Se não houver regulação, pode haver um efeito do aumento dos preços das casas e, por isso, excluir muitas das pessoas que mais precisam e agravar a situação de quem já está em situação de pobreza”, alerta.



Em Portugal, o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis (PAES), lançado ainda pelo anterior governo do PS, continua atrasado, com milhares de famílias ainda à espera do reembolso do valor que gastaram na substituição de janelas e na instalação de painéis solares. Segundo dados enviados pelo ministério do Ambiente e Energia à Renascença, o governo mantém o compromisso de avaliar todas as candidaturas até maio, apesar de atualmente estarem pendentes mais de 21 mil.

Na leitura de Marisa Matias, este é um exemplo da “falta de política energética de futuro” do executivo, que se pauta apenas por “medidas paliativas, como o apoio a eletrodomésticos e para reduzir o custo da botija de gás. João Torres alinha-se, em parte, com esta perspetiva – e lamenta que a eficiência energética continue a ser o “parente pobre” nas políticas públicas.

“As pessoas, muitas vezes, nem sequer se candidatam, porque já sabem que vão ter de investir e depois têm de esperar mais tempo para o subsídio. É preciso que o Estado seja mais ágil, nesta que é uma componente do Estado social, que queremos que seja otimizado, para dirigir os apoios às pessoas certas. (...) Mas estamos demasiado focados no curto prazo e na questão específica das botijas de gás”, critica.

Taxar os lucros na energia? “Ainda vão parar a um estádio de futebol”

Também no campo da energia, os partidos prometem para as legislativas de maio melhorar o acesso das populações à eletricidade – no caso do programa eleitoral do PS, Pedro Nuno Santos elegeu como uma das principais medidas a redução do IVA na eletricidade para a taxa mínima de 6% em todas as casas.