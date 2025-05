Trump vai tirar 32 milhões novos empregos à UE?

A ideia era ambiciosa e ia colocar a Europa na rota da competitividade a nível mundial, mas está agora em risco graças à nova política alfandegária dos Estados Unidos. Até 2030, a União Europeia (UE) previa criar 32 milhões novos empregos e gerar um impacto económico na ordem dos biliões de euros. O objetivo passava por apostar em força num pacote que aumentasse a autonomia no que toca a “matérias-primas críticas” e reduzir a dependência que, atualmente, ronda os 65%.

As previsões eram animadoras e os primeiros projetos – que permitiam reduzir as importações de materiais essenciais à produção, por exemplo, de cosméticos, plásticos e fertilizantes – foram aprovados no início deste ano. Mas as tarifas de Donald Trump voltaram a trocar as voltas a Bruxelas.

“Acho que é extremamente imprevisível planear execução de objetivos a médio e longo prazo com base neste caminho irregular a que temos de nos habituar na administração de Trump”, começa por apontar Vasco Becker-Weinberg, antigo eurodeputado pelo CDS-PP e convidado no Isto não é Só Europa, uma parceria Renascença/EuranetPlus.

O também presidente do Instituto Português de Direito do Mar esclarece que a Europa “muito dificilmente” se tornará totalmente autónoma nestes materiais. Entre os países importadores, a China é um parceiro essencial – é, por exemplo, de Pequim que se importa a totalidade das chamadas terras raras pesadas. Por esta razão, Becker-Weinberg pede atenção se Trump e Xi Jinping não conseguirem chegar a acordo sobre as tarifas.