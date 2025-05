Com medo de Trump, o Reino Unido vai arrepender-se e voltar à UE?

“Temos de pensar é como é que o Reino Unido e nós podemos viver. Nós queremos ter a melhor relação possível dentro dos condicionalismos. Não queremos fazê-los entrar nem queremos castigá-los. Esse tempo já passou”, avisa.

No que toca ao tema da defesa, o acordo passa a permitir que os estados-membros comprem material militar ao mercado inglês, através das novas verbas do pacote Prontidão 2030. Para Henrique Burnay, essa é a grande mais-valia do documento e que arruma as críticas que têm surgido, de parte a parte. “O facto de, por um lado, acharmos que não vai suficientemente longe e, no Reino Unido, haver quem ache que foi longe demais mostra que, se calhar, foi até onde era possível”, considera.

A alternativa a Trump é a reindustrialização

O final do mês trouxe mais uma ameaça de Trump – a aplicação de tarifas alfandegárias de 50% aos produtos europeus. Os Estados Unidos não recuaram na totalidade, mas acabaram por adiar essas taxas até julho. Para Catarina Martins, eurodeputada do Bloco de Esquerda e também convidada neste episódio do Isto não é só Europa, mesmo que as negociações permitam travar o presidente norte-americano uma vez mais, a Europa tem de começar a habituar-se a esta incerteza.

“A ideia de que podemos ter uma relação estável com Donald Trump ou de que há uma cedência de que Trump está à espera não existe. A cada cedência Trump, quererá mais e mudará de opinião e fará jogo”, avisa, para logo a seguir pedir mais ambição à UE para uma reindustrialização: “Falta fazer um investimento em reindustrialização da União Europeia que não seja subserviente aos Estados Unidos”.