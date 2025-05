Com medo de Trump, o Reino Unido vai arrepender-se e voltar à UE?

“Não podemos viver obcecados com desfazer o Brexit”. A opinião é deixada por Henrique Burnay no podcast Renascença/EuranetPlus “Isto não é só Europa”, consultor e professor universitário em assuntos europeus, perante o acordo de comércio e cooperação assinado este mês de maio entre o Reino Unido e a União Europeia. A promessa de boas relações foi feita logo na altura do Brexit, mas o regresso de Donald Trump à Casa Branca pareceu dar o empurrão que faltava para a primeira cimeira desde o divórcio entre Londres e Bruxelas. O documento aborda várias questões, desde a defesa até às pescas e transporte de pessoas, e permite o regresso de algumas regalias que caíram em janeiro de 2020, como as entradas eletrónicas de cidadãos ingleses nalguns aeroportos europeus e o reingresso do Reino Unido no mercado único de energia. Apesar dos passos positivos e da aproximação, Henrique Burnay alerta: a possibilidade de ver o Reino Unido de novo como a 28.ª bandeira em Bruxelas é uma miragem.

“Temos de pensar é como é que o Reino Unido e nós podemos viver. Nós queremos ter a melhor relação possível dentro dos condicionalismos. Não queremos fazê-los entrar nem queremos castigá-los. Esse tempo já passou”, avisa. No que toca ao tema da defesa, o acordo passa a permitir que os estados-membros comprem material militar ao mercado inglês, através das novas verbas do pacote Prontidão 2030. Para Henrique Burnay, essa é a grande mais-valia do documento e que arruma as críticas que têm surgido, de parte a parte. “O facto de, por um lado, acharmos que não vai suficientemente longe e, no Reino Unido, haver quem ache que foi longe demais mostra que, se calhar, foi até onde era possível”, considera. A alternativa a Trump é a reindustrialização O final do mês trouxe mais uma ameaça de Trump – a aplicação de tarifas alfandegárias de 50% aos produtos europeus. Os Estados Unidos não recuaram na totalidade, mas acabaram por adiar essas taxas até julho. Para Catarina Martins, eurodeputada do Bloco de Esquerda e também convidada neste episódio do Isto não é só Europa, mesmo que as negociações permitam travar o presidente norte-americano uma vez mais, a Europa tem de começar a habituar-se a esta incerteza. “A ideia de que podemos ter uma relação estável com Donald Trump ou de que há uma cedência de que Trump está à espera não existe. A cada cedência Trump, quererá mais e mudará de opinião e fará jogo”, avisa, para logo a seguir pedir mais ambição à UE para uma reindustrialização: “Falta fazer um investimento em reindustrialização da União Europeia que não seja subserviente aos Estados Unidos”.

Na perspetiva de Henrique Burnay, não há dúvidas de que os Estados Unidos estão a seguir um “caminho perigosíssimo” e que isso merece uma resposta da União Europeia, especialmente na reconversão da indústria. Ainda assim, este consultor demarca-se das vozes que assinalam que esse esforço vai colocar em causa a transição energética e climática. “Não tem de ser uma bifurcação. Estamos a criar um problema desnecessário”, assinalou, sugerindo que esta desconfiança acaba a prejudicar as empresas. “Haver hesitação nisso está a criar na entropia na economia e nas empresas que ficam a duvidar: ‘É para aqui que vamos ou não é para aqui que vamos?’”, adverte. Mercosul bom para os bolsos, mau para a boca Estava na calha desde 1995, mas só em dezembro de 2024 é que a UE e o Mercosul chegaram a acordo para eliminar 90% das fortes tarifas aduaneiras, cobradas mutuamente há décadas. Com o novo diploma, há importações que vão ficar substancialmente mais baratas, como os componentes automóveis (que vão ajudar a indústria gripada na Alemanha) e os produtos alimentares – o que, mais uma vez, está a deixar os agricultores europeus insatisfeitos, mas que, para Catarina Martins, devia preocupar todos. “Os agricultores europeus têm tido uma concorrência desleal nas suas vendas, portanto, é um problema. Eu sei que pode, às vezes, ser utilizada por algumas das confederações de agricultores na Europa, de uma forma mais instrumental do que uma preocupação real, mas as questões ambientais, relacionadas com a Amazónia, são uma preocupação muito séria no acordo do Mercosul”, sublinha.