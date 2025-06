A Rússia vai destruir as Nações Unidas por dentro? "Putin, meu amigo, faz as malas"

“Se a UE fosse capaz de organizar as democracias do mundo, de conversar com o Canadá e o México, com outros estados da Europa, com o Brasil, Chile, Uruguai, África do Sul … São democracias que estão à procura de como se posicionam agora que os Estados Unidos se retiram como líder do mundo livre. Haveria um espaço interessante para a UE agir como pivô”, sugere.

Na leitura de Catarina Caria, a diplomacia atual funciona muito mais “a partir das capitais europeias” e com “maior pragmatismo”, o que vai dificultar a assinatura de acordos ou criação de ligações formais como dantes – será “uma nova diplomacia”, negociada caso a caso.

Ainda assim, há temas que devem ficar de fora e abafados por outras questões mais prementes, como a defesa – é o caso dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e das preocupações ambientais.

“Este regresso a um ‘realpolitik’ faz com que quaisquer conversas sobre o Desenvolvimento Sustentável pareçam ‘fluff’, piruseiras e coisas pouco relevantes. (…) Devido a este ‘trade-off’ que, inevitavelmente, terá de existir entre segurança ou desenvolvimento sustentável, tornar-se-á cada vez mais difícil termos esses acordos da maneira como os conhecemos”, assinala.