Dezenas de denúncias de desinformação registadas durante as legislativas

Esta é também a lógica por trás de muitas narrativas revisionistas, populares nas redes sociais e que, apesar de ainda não terem chegado a Portugal, é “preciso estar alerta” – ainda para mais numa altura em que, na Europa, já há casos, como o presidente polaco recém-eleito, Karol Nawrocki, que põe em causa alguns aspetos do Holocausto.

Na leitura de Rita Figueiras, o algoritmo do Tiktok torna esta plataforma um dos terrenos mais férteis para a disseminação destas narrativas. Esta académica recordou o exemplo das Filipinas, com a candidatura presidencial do filho de Ferdinando Marcos (ditador no país no século XX) que captou o eleitorado mais jovem – “com lacuna de conhecimento histórico e também de cultura política” – a partir de vídeos online.

“Ele utilizou os artifícios do som, de imagem que o TikTok para uma espécie de 'glamourização' do passado ditatorial. Utilizou músicas muito conhecidas do presente e transformou questões complexas do passado em pequenos recortes no presente, transformando-os em vídeos virais. Foi uma manipulação total da memória histórica”, destacou.