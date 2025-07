Há cada vez mais enfartes e AVC provocados por nanoplásticos. "O risco de morte aumenta duas vezes e meia"

Veja também: Orlando Bloom tentou "limpar" o sangue de microplásticos. O que diz a ciência? Andam pelo mar e pelos ecossistemas, entranham-se naquilo que consumimos e até no ar que respiramos. Os nanoplásticos são já uma “epidemia terrível”, que mostra os efeitos gravosos que a poluição pode ter na nossa saúde e dos quais nem sempre nos lembramos. “As pessoas com nanoplásticos nas placas [das carótidas] morrem duas vezes e meia mais de enfarte agudo de miocárdio, de AVC e de morte súbita”, alerta Luís Campos, presidente do Conselho Português de Saúde e Ambiente, no podcast “Isto não é só Europa”, da Renascença/EuranetPlus. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os números são de um estudo publicado no ano passado pela Universidade Luigi Vanvitelli, de Nápoles. A investigação analisou um conjunto de pessoas operadas às carótidas (as artérias situadas no pescoço e essenciais no transporte de oxigénio ao cérebro) e trouxe outros números “preocupantes”: em cerca de 50% dos casos, foram encontrados nanoplásticos nesses vasos sanguíneos a dificultar a circulação do sangue. “É uma epidemia terrível e em crescendo”, avisa o presidente do CPSA.

Mas os impactos na nossa saúde não ficam por aí. Segundo o relatório Saúde e Ambiente do CPSA publicado no início deste ano, pelo menos 8% das mortes em 2021 em Portugal resultaram de causas ambientais. Isso deve-se aos efeitos nas doenças respiratórias, no cancro, na saúde materno-infantil e até nas doenças psiquiátricas, com muitos jovens a mostrarem-se pessimistas e deprimidos quanto ao mundo do futuro, altamente influenciado pelas alterações climáticas.

Ao lote das complicações provocadas pela crise ambiental acentuada nas últimas décadas, Bernardo Gomes, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública (AMSP), junta ainda outro, habitual em Portugal: as vagas de calor. “Estamos a viver um fenómeno do sapo em água quente. Há fenómenos extremos e um aumento paulatino da temperatura, que fazem com que haja impacto claro nos indivíduos mais vulneráveis, mas também com impactos a longo prazo na saúde das populações”, realça. Uma das recomendações pode passar por intensificar as campanhas de cuidados a ter durante o calor ou por alterar rotinas e horários de funcionamento para horas de menos calor. Ainda assim, e em vésperas de autárquicas, o responsável da AMSP coloca as câmaras municipais no centro do debate e pede-lhes ação rápida.

“Não existe proteção de copas de árvores, não existem outro tipo de circunstâncias que façam com que exista uma diminuição da temperatura. Neste contexto, existe ainda alguma margem para fazermos melhor”, avalia. Portugal “pior preparado” para nova pandemia O cenário tem sido traçado vezes sem conta e o relatório Saúde e Ambiente do CPSA junta-se aos muitos estudos que mostram a situação como provável. No médio prazo, o planeta pode ver-se a braços com uma nova pandemia, resultante de um evento zoonótico causado por um vírus introduzido nos humanos por mamíferos (incluindo morcegos e roedores) ou por aves, que pode ser intensificado devido às alterações nos ecossistemas. Na leitura de Luís Campos, o país está hoje mais mal preparado para enfrentar uma nova vaga pandémica do que estava em 2019, antes de rebentar a Covid-19. “Não aprendemos as lições da Covid-19. Houve grandes dificuldades na comunicação entre cuidados primários, hospitalares e continuados e, hoje, continuamos a ter uma fragmentação dos cuidados, apesar das Unidades Locais de Saúde. Houve problemas de fragilidade nos sistemas de informação e comunicação, ao nível da preparação dos recursos humanos para enfrentar a pandemia”, assinala.

Apesar de se assumir “menos pessimista”, a Associação de Médicos de Saúde Pública junta-se às preocupações sobre os profissionais de saúde, ressalvando que os concursos para medicina interna (especialidade médica essencial na resposta a uma eventual pandemia) têm ficado com muitas vagas por ocupar nos últimos anos. “Isto é derivado de um desencanto e de um cansaço que se instalou no SNS, e nomeadamente das possibilidades estruturantes do SNS, como o exemplo da medicina interna. (…) A resposta a nível hospitalar e a capacidade de expansão e de crítica de resposta em pico e, em algumas zonas do país, poderá estar mais fragilizada”, avisa Bernardo Gomes, que pede também maior atenção à ventilação dos espaços para evitar a transmissão de infeções respiratórias. “Seja em meio profissional, escolar ou em termos de serviços de saúde, é algo que continuamos a subestimar”, lamenta. UE tem de dar mais atenção O pedido foi feito, mas o CPSA diz “não ter encontrado” preocupações em aliar a saúde e o ambiente nos programas eleitorais das legislativas de 18 de maio passado. Para Luís Campos, as políticas de saúde e ambiente “têm-se ignorado mutuamente” e prova disso é a falta de uma estratégia para reduzir os impactos ambientais no SNS.

Alerta ambiental na Galiza. Portugal não está a salvo de "maré de plástico"