Há cada vez mais enfartes e AVC provocados por nanoplásticos. "O risco de morte aumenta duas vezes e meia"

Mas os impactos na nossa saúde não ficam por aí. Segundo o relatório Saúde e Ambiente do CPSA publicado no início deste ano, pelo menos 8% das mortes em 2021 em Portugal resultaram de causas ambientais. Isso deve-se aos efeitos nas doenças respiratórias, no cancro, na saúde materno-infantil e até nas doenças psiquiátricas, com muitos jovens a mostrarem-se pessimistas e deprimidos quanto ao mundo do futuro, altamente influenciado pelas alterações climáticas.



Ao lote das complicações provocadas pela crise ambiental acentuada nas últimas décadas, Bernardo Gomes, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública (AMSP), junta ainda outro, habitual em Portugal: as vagas de calor.

“Estamos a viver um fenómeno do sapo em água quente. Há fenómenos extremos e um aumento paulatino da temperatura, que fazem com que haja impacto claro nos indivíduos mais vulneráveis, mas também com impactos a longo prazo na saúde das populações”, realça.

Uma das recomendações pode passar por intensificar as campanhas de cuidados a ter durante o calor ou por alterar rotinas e horários de funcionamento para horas de menos calor. Ainda assim, e em vésperas de autárquicas, o responsável da AMSP coloca as câmaras municipais no centro do debate e pede-lhes ação rápida.