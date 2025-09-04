Calor nas cidades. Reforma laboral do governo "devia incluir pausa no trabalho a seguir ao almoço"

Ana Amorim-Maia, investigadora no tema na Universidade do País Basco, concorda que esta é a prioridade, mas sugere que a discussão deve ser mais abrangente e incluir mais profissões – a bem da saúde, mas também da economia.

“Há estudos que mostram que, acima de uma temperatura de 35 graus, a produtividade cai drasticamente. E nós estamos a falar de diversos tipos de trabalho, também das pessoas que trabalham em escritórios, nos seus computadores. O calor extremo representa uma ameaça, um risco muito concreto à qualidade de vida e à própria sobrevivência”, avisa.

Portugal precisa de refúgios climáticos

De acordo com um grupo de peritos que está a estudar o tema junto da Câmara Municipal de Lisboa, a capital pode vir a alcançar pelo menos 50 dias de calor extremo por ano até meados do século, se não forem tomadas medidas urgentes.

Na leitura de Duarte Costa, o país não está preparado para esta possibilidade, antes de tudo porque não tem sistemas de alerta eficientes.

“Em Portugal, o que existe é um SMS – às vezes, nem isso –, mas é preciso dizer às pessoas o que têm de fazer e garantir que conseguem fazê-lo. Não precisamos apenas que o IPMA nos diga que está muito calor. Precisamos de políticas que, nesse dia em específico, tomem medidas de contingência – por exemplo, sabemos que os idosos nem sempre conseguem ir para um sítio seguro”, defende.