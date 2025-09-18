Património cultural está "desaproveitado" e a culpa é dos políticos que "não têm conhecimento"

Se os responsáveis políticos responsáveis pela cultura “conhecessem efetivamente” o setor, os 38.500 bens de património cultural em Portugal seriam “melhor aproveitados” pela população. A ideia é defendida no podcast Renascença/EuranetPlus “Isto não é só Europa” por Catarina Valença Gonçalves, empresária e coordenadora de programas académicos na área da revitalização patrimonial, que lamenta a falta de uma estratégia nacional nesta área.

“Nós temos tido responsáveis políticos, muitas vezes, oriundos de outras áreas, estão muito afastados desta dimensão de património cultural, que é muito vasta, muito complexa. Sem conhecimento é muito difícil definir estratégias. Naturalmente, podem-se rodear de pessoas que dominem a matéria, mas o património cultural tem um conjunto de dificuldades e obstáculos, mas também oportunidades”, defendeu.

Em Portugal, estão contabilizados cerca de 38.500 bens de património cultura, dos quais cerca de 4.500 são classificados. Apesar das inúmeras distinções nacionais e internacionais (como os selos da Unesco), vozes do setor continuam a queixar-se de falta de investimento e de desaproveitamento de património material e imaterial, que pode ficar em risco.

Na leitura desta especialista, a principal solução para resolver este cenário passa pela construção de uma estratégia nacional a favor do património, que devia começar por identificar a “funcionalidade” dos monumentos e museus: “Para que serve? Em França, não se pode nada sem definir qual será a utilização do bem que se vai recuperar”.