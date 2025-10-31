Os “nossos filhos precisam de voltar a decorar e a marrar”. E a culpa é da Inteligência Artificial

Há “muito mais dúvidas do que certezas” sobre o impacto da inteligência artificial (IA) no ensino, mas um aspeto parece certo na visão de muitos investigadores: os jovens “têm de ser preparados com competências” para conseguirem utilizar a IA e distinguir informações verdadeiras e falsas. Para isso, o especialista e investigador Miguel Herdade defende uma espécie de “regresso ao passado” – colocar os mais novos a decorar e a “marrar”.

“Aprender é marrar, é fazer uma mudança no nosso cérebro, é fazer uma mudança na nossa memória de longo prazo. Talvez esta será uma discussão que vamos ter de ter. Se não tivermos conhecimentos substantivos, nós não vamos conseguir saber o que perguntar [a estas ferramentas] e não vamos conseguir analisar a informação que nos é dada com o sentido de espírito crítico e de forma informada”, defende, no podcast “Isto não é só Europa”, da Renascença/EuranetPlus.

Este especialista (que se dedica também à inovação e coordenação de atividades escolares no Reino Unido) assinala que há ainda estudos contraditórios sobre a influência da IA na educação e que terá de se esperar pelas alterações noutras áreas da sociedade – como o mercado de trabalho – para se perceber que mudanças serão necessárias nas aprendizagens.

Por essa razão, ainda tem “dúvidas” que haja efeitos positivos ao utilizar estas ferramentas para personalizar o ensino às particularidades, preferências e dificuldades de cada aluno: “Não é uma bala de prata. Sempre que se tentou esta personalização, isto não teve impacto positivo nenhum nos nossos alunos”. Ainda assim, há um tema no qual Miguel Herdade assenta, desde já, que a IA pode ser útil.