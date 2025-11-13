Governo admite que pode não substituir todos os funcionários públicos que saiam para a reforma

13 nov, 2025 - 06:30 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Martel Garcia (sonorização) , Ricardo Fortunato (vídeo)
"Não me comprometo". O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, admite que pode não ser possível substituir todos os funcionários públicos que passem à reforma nos próximos anos, mas pede que a administração pública se concentre em "atrair talento".
No podcast Renascença/EuranetPlus "Isto não é só Europa", o governante garante que nenhum trabalhador da função pública vai perder o emprego devido à inteligência artificial e garante que o governo está empenhado em garantir a formação e valorização de "todos, não queremos deixar ninguém para trás".
Sobre o visto prévio, Gonçalo Matias vinca que "não há cedência" por parte do governo, mas também não assegura um reforço de meios no Tribunal de Contas para facilitar a chamada fiscalização "a posteriori".
Já disse que vai ser preciso recrutar muita gente para a administração pública nos próximos cinco a dez anos, porque vão existir saídas. Quantas pessoas é que estima que vai ser necessário o Estado contratar?
A estratégia do Governo não passa por despedimentos na função pública: nós entendemos que não é necessário despedir na função pública. Os nossos dados apontam para um envelhecimento significativo na administração pública e uma saída de funcionários públicos nos próximos anos.
Quantos nos próximos anos?
Eu, depois, avançarei esse número. Nós estamos a fazer esse levantamento e, portanto, não temos nenhuma necessidade de despedir funcionários públicos: nós vamos ter de recrutar. E a razão pela qual eu não respondo à sua pergunta imediatamente é porque nós temos de avaliar setor a setor e há uma assimetria em relação aos setores. Há setores onde essa necessidade não é tão premente e outros onde é mais premente.
Temos de avaliar setor a setor e há uma assimetria em relação aos setores [quanto ao número de futuras reformas]
Mas considera que Portugal tem capacidade para substituir todas estas pessoas? Por exemplo, se saírem 200 mil, vão entrar 200 mil novos funcionários públicos?
Nós temos de ter capacidade para atrair talento e talento jovem qualificado para administração pública. Essa é a nossa grande aposta e isso consta do nosso programa de governo.
Mas não se compromete que o número de saídas e de entradas vai ser igual?
Não me comprometo.
Mas os seus dados apontam para quê?
Os meus dados apontam, e isso é claro, para um número elevado de saídas nos próximos anos em função da reforma e do envelhecimento, os trabalhadores da administração pública.
Nomeadamente sobre a introdução da inteligência artificial no dia-a-dia dos funcionários públicos. Se não se adaptarem à introdução destas ferramentas e se não puderem regressar às funções que tinham anteriormente, o que é que vai acontecer a estas pessoas?
Nós vamos ter um programa de valorização dos trabalhadores da administração pública. Eu tenho falado com os sindicatos da administração pública e todos compreendem esta necessidade e, aliás, a importância deste processo de valorização.
O carregar pilhas de papel, o organizar papel, o verificar documentos - isto consome muito tempo e muitos recursos aos trabalhadores da administração pública. Se esse trabalho puder ser feito e vai ser feito com o recurso da tecnologia e inteligência artificial, nós vamos libertar recursos e pessoas que hoje estão a fazer trabalho de baixo valor acrescentado para muito maior valor acrescentado.
E acha que todas elas se adaptarão a essas novas funções?
Estou convencido, do que conheço da administração pública e conheço bastante, que nós teremos todas as condições para fazer este trabalho.
A nossa proposta nunca foi de reduzir e não eliminar o visto prévio, aumentando a fiscalização “a posteriori”
E se as pessoas não quiserem essas novas funções?
Eu tenho falado com as pessoas e as pessoas querem.
Não vai haver um plano de saída para essas pessoas que não queiram?
As pessoas querem ser úteis. Ninguém quer trabalhar num serviço que é mal visto, ninguém quer trabalhar num serviço em relação ao qual os cidadãos têm queixas e acham que não servem os seus interesses.
Não prevê custos sociais negativos, é isso?
Não estou nada a prever isso.
Já disse que vão avançar até ao final do ano reestruturações de vários ministérios, como aconteceu com a Educação e a Ciência. Quais é que serão?
Eu estou a trabalhar neste momento com todos as senhoras ministras e todos os senhores ministros, ao mesmo tempo.
Mas falta um mês e meio para o final do ano, disse querer reformar mais dois ou três ministérios.
E teremos novidades.
A Saúde e o Ambiente, estarão nos ministérios com reestruturações mais relevantes?
Vai ter de aguardar pelo briefing do Conselho de Ministros.
Não há cedência nenhuma [no visto prévio]
Pode por exemplo, garantir que o Instituto Conservação Natureza e Florestas (ICNF) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) não se vão unir?
Não há qualquer decisão tomada sobre essa matéria e, portanto, qualquer ideia é especulação. Terá de ser o Conselho de Ministros a tomar uma decisão sobre essa matéria.
E esse Conselho de Ministros vai acontecer quando?
Não está ainda agendado.
Sobre o visto prévio, já disse que a nova lei do Tribunal de Contas vai entrar no Parlamento em janeiro. Tem havido conversações com os outros partidos?
Eu tenho apresentado soluções ainda genéricas. Nós não temos um anteprojeto. Nas minhas idas ao Parlamento, há perguntas e há respostas e eu tenho sentido um entendimento natural com as várias bancadas em relação a esta matéria.
O Chega já foi crítico.
Mas na conversa que tivemos no Parlamento, eu senti um grande alinhamento, mesmo com o Chega, em relação a estes temas. Pode haver críticas aqui e ali e nós estamos disponíveis para acomodar as várias perspetivas. Agora, o que lhe quero dizer sobre isso é que não houve, da minha parte, nenhuma crítica aos juízes, nem ao Tribunal, nem às instituições, porque eu tenho muito respeito institucional. O que houve foi o reconhecimento de que o modelo português é um modelo único, é um modelo que não tem paralelo.
Não foi isso que a Presidente do Tribunal de Contas veio dizer no Parlamento a seguir a si.
Há muitos países, a maior parte dos países não têm visto prévio. Os países que têm visto prévio, a Itália, a Grécia e outros, essencialmente o Sul da Europa, têm visto prévio para situações absolutamente excecionais, casos de elevado interesse nacional e contratos de muito elevado valor. Portanto, não há comparação com a realidade portuguesa, onde o visto prévio é aplicável numa generalidade de situações.
Aliás, não é por acaso que tem sido necessário alterar leis específicas e avulsas para isentar de visto prévio casos muito concretos.
Mas a Presidente do Tribunal de Contas veio dizer na Assembleia da República que o visto prévio é um garante do erário público. Acabando ou sendo reduzido, o que é que o Governo propõe para garantir que não existe sistema de prejuízo para o Estado?
Eu não vou entrar em debate com o órgão de soberania. A nossa proposta nunca foi de reduzir e não eliminar o visto prévio, aumentando a fiscalização “a posteriori”. Há outras formas: há países, por exemplo, que têm auditorias internas.
Essa fiscalização “a posteriori” tem muito mais custos para o Estado, exige mais recursos humanos às alterações que tem em mente. Vão ser acompanhadas por um reforço de meios do Tribunal de Contas?
Isso está obviamente a ser estudado, mas há aqui algo que eu lhe quero dizer sobre isso. Um país moderno e sofisticado é um país que assenta num princípio de confiança, que deixa construir, que não cria camadas e camadas de burocracia por desconfiança das pessoas e que deixa avançar. Quem incumpre a lei é punido por isso e é isso que eu defendo - e que um Tribunal deve ser um órgão de fiscalização dos atos e de punição daqueles que violam a lei.
E há meios para isso?
Há certamente meios para isso, trabalharemos nesse sentido e, obviamente, é uma pergunta também que deve dirigir à minha colega, a senhora ministra da Justiça, que está comigo a trabalhar também nestas matérias.
Mas o Governo está disponível para ceder ao plano inicial?
Não há cedência nenhuma. O Governo está disponível, como sempre, para trabalhar com todos em benefício do país. O visto prévio vai ser reduzido e isso está no nosso programa de Governo.
