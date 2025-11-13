Governo admite que pode não substituir todos os funcionários públicos que saiam para a reforma

"Não me comprometo". O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, admite que pode não ser possível substituir todos os funcionários públicos que passem à reforma nos próximos anos, mas pede que a administração pública se concentre em "atrair talento".

No podcast Renascença/EuranetPlus "Isto não é só Europa", o governante garante que nenhum trabalhador da função pública vai perder o emprego devido à inteligência artificial e garante que o governo está empenhado em garantir a formação e valorização de "todos, não queremos deixar ninguém para trás".

Sobre o visto prévio, Gonçalo Matias vinca que "não há cedência" por parte do governo, mas também não assegura um reforço de meios no Tribunal de Contas para facilitar a chamada fiscalização "a posteriori".





Já disse que vai ser preciso recrutar muita gente para a administração pública nos próximos cinco a dez anos, porque vão existir saídas. Quantas pessoas é que estima que vai ser necessário o Estado contratar?

A estratégia do Governo não passa por despedimentos na função pública: nós entendemos que não é necessário despedir na função pública. Os nossos dados apontam para um envelhecimento significativo na administração pública e uma saída de funcionários públicos nos próximos anos.

Quantos nos próximos anos?

Eu, depois, avançarei esse número. Nós estamos a fazer esse levantamento e, portanto, não temos nenhuma necessidade de despedir funcionários públicos: nós vamos ter de recrutar. E a razão pela qual eu não respondo à sua pergunta imediatamente é porque nós temos de avaliar setor a setor e há uma assimetria em relação aos setores. Há setores onde essa necessidade não é tão premente e outros onde é mais premente.

Mas considera que Portugal tem capacidade para substituir todas estas pessoas? Por exemplo, se saírem 200 mil, vão entrar 200 mil novos funcionários públicos?

Nós temos de ter capacidade para atrair talento e talento jovem qualificado para administração pública. Essa é a nossa grande aposta e isso consta do nosso programa de governo.

Mas não se compromete que o número de saídas e de entradas vai ser igual?

Não me comprometo.

Mas os seus dados apontam para quê?

Os meus dados apontam, e isso é claro, para um número elevado de saídas nos próximos anos em função da reforma e do envelhecimento, os trabalhadores da administração pública.