Ressentimento e populismo. Os políticos estão a aproveitar-se dos jovens “magoados e perdidos”?

Com o “ressentimento mais forte do que nunca” em Portugal, o dedo tem de ser apontado aos políticos, da esquerda à direita, que simplificam demasiado os problemas complexos e tentam explicá-los com fatores que nascem apenas do “ressentimento”. O “mea culpa” é feito por um deputado: no podcast Renascença/EuranetPlus, “Isto não é só Europa”, Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal (IL), criticou as narrativas utilizadas pelos partidos.

“Grande parte das pessoas não tem tempo ou disponibilidade para entender os problemas em toda a complexidade. E a forma simples de mostrar que se quer resolver os problemas é simplificá-los até ao ressentimento. É dizer: ‘A saúde não funciona porque estas pessoas específicas estão a usar o nosso sistema de saúde. Os preços das casas estão altos, de quem é a culpa? É daquele pequeno conjunto que anda a comprar casas caras’”, defende, assinalando ainda que, depois de oito anos de governo PS, o ressentimento está agora “mais à direita do que à esquerda”.

Henrique Pinto de Mesquita, antigo editor de livros e ensaísta, acrescenta a esta visão que os maiores prejudicados do ressentimento são os “ressentidos”, que não veem nada ser resolvido. Para este especialista em cultura europeia, esta arma eleitoral é, por isso, “falível” e cabe aos partidos não populistas saber prevenir e contrariar o ressentimento antes do momento chave, nas urnas. “Temos de garantir que não há motivos para estas pessoas se sentirem ressentidas”, aponta.

Para Cristina Sá Carvalho, psicóloga e politóloga, este fenómeno não é novo e há provas disso na história mundial (como a Revolução Francesa) e também na portuguesa, como o Verão Quente de 1975, quando as ocupações no Alentejo “foram acompanhadas de ressentimento, que existia há muitas décadas”.