Imigração. Novas medidas em Portugal "não reduzem ilegais" e Europa está a "trair os seus valores"

30 dez, 2025 - 11:48 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Martel Garcia (sonorização)
“As pessoas entram na mesma, mas estão irregulares”. O sociólogo Rui Pena Pires, investigador do Observatório de Emigração, duvida da eficácia das medidas do governo da AD para regular a imigração e considera mesmo que “há muito tempo que não se vê em Portugal nenhuma política que regule as entradas”.
No podcast Renascença/EuranetPlus “Isto não é só Europa”, este académico, com longa carreira de investigação no tema, lamenta que os atores políticos tomem decisões sem compreender a principal causa para o crescimento da imigração: “Quando a taxa de desemprego baixa, a imigração sobe”.
Por isso, na leitura deste especialista, o fim das manifestações de interesse e o aperto nas regras terá um efeito residual – com mais ou menos dificuldade, os imigrantes vão continuar em Portugal e apenas vão ter de esperar mais até serem regularizados.
“É sempre a mesma coisa. Os governos agora fecham mais e, passados uns anos, fazem regularizações extraordinárias porque as pessoas entram na mesma, mas estão irregulares. Parece que a imigração baixou, mas se eu não registar as pessoas, elas não aparecem nas estatísticas”, aponta.
Fugiram da Ucrânia, acabaram o curso em Portugal
Perante os “efeitos residuais” dos centros de instalação temporária e das regras mais apertadas nas habituais autorizações de residência (concedidas depois de se entrar num país), o “ideal” seria desenvolver um sistema de vistos de trabalho, emitidos previamente à chegada a Portugal e que avaliasse rapidamente os pedidos. Esta forma ajudaria, defende Pena Pires, a desincentivar as entradas ilegais, a garantir um fluxo numa velocidade adequada e a melhorar as condições e a integração dos migrantes – desde que implementada com um reforço de meios humanos e materiais.
“Temos de retirar a decisão sobre vistos ao ministério dos Negócios Estrangeiros e colocá-la numa agência de imigração como faz a Holanda. A AIMA, neste momento, não tem capacidade. Mas a decisão sobre os vistos tem de estar numa estrutura que tenha competência e recursos para analisar os pedidos. Agora, com duas pessoas num consulado a receber pedidos, é normal que não consigam fazer nada”.
No início deste mês de dezembro, Rui Pena Pires fez parte de um grupo de académicos que acusou o governo de Luís Montenegro de uma “política esquizofrénica” na imigração, com a nova Lei de Estrangeiros e Lei da Nacionalidade. Perante os chumbos do Tribunal Constitucional, considera que os diplomas “melhoraram”, mas pede maior sensibilidade.
“Nós pedimos aos emigrantes [portugueses] que não se esqueçam que são portugueses, que mantenham as festas portuguesas. Despejamos um governo inteiro no dia 10 de junho para os quatro cantos do mundo para falar às comunidades portuguesas. E não estou a criticar isto, tudo isto é normal. O que não é normal é exigir o contrário aos imigrantes [que chegam a Portugal]”.
Na sua perspetiva, mais do que as políticas, o preocupante são os “discursos hostis que se sobrepõem aos critérios humanistas – e que destroem o entendimento de que é favorável “um pouco mais de imigração do que o estritamente necessário”, tanto em Portugal como na Europa.
“Eu sou de uma geração que criticava o Muro do Berlim que não deixava sair. Os muros que não deixam sair chamam-se prisões”, avisa sobre o pacto para as migrações da União Europeia. “Eu tenho muros em minha casa para não deixar entrar. Toda a gente tem, temos portas. Agora pagar a terceiros para fazerem muros para não deixar sair e vir para a União Europeia não é legítimo. Trai a história da União Europeia”, critica.
Nas últimas semanas, o fim do estatuto de proteção temporária decidido pela AIMA a universitários estrangeiros vindos da Ucrânia em 2022 (mas naturais de outros países) já motivou manifestações em vários pontos do país – os estudantes dizem-se “abandonados”, o Estado diz que houve estatutos atribuídos de forma irregular há mais de três anos, quando começou o conflito com a Rússia.
André Cardoso, presidente do Conselho Nacional de Juventude (CNJ), lamenta a situação que está a provocar sofrimento apenas por “desorganização” do Estado.
Imigração
“Há falta de recursos humanos, falta de orientações claras, nomeadamente ao nível da interpretação dos critérios que devem ser dados que depois se traduzem nisto. Uns são refugiados, outros são estudantes, mas afinal o que é que são quando estavam todos a fazer o mesmo?”, questiona.
Muitos destes imigrantes são estudantes de medicina e isso já levou o Partido Socialista a criticar de novo a política de migração em vigor e, neste caso específico, a pedir consciência ao governo para não desperdiçar futuros médicos que podem vir a ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Na leitura de André Cardoso, ainda é cedo para fazer uma “avaliação clara” dos efeitos da nova política no ensino superior, mas deixa já um aviso: “Preocupa-me alguma visão extremada”.
Segundo as primeiras estimativas do Observatório de Imigração sobre 2024, em Portugal terão emigrado menos 5 mil pessoas do que em 2023. Para Rui Pena Pires, estes números não significam que a emigração vá descer de forma acentuada nos próximos anos – por um lado, porque são provocados pelos efeitos do Brexit e a menor popularidade do Reino Unido e, por outro, porque o movimento de cidadãos entre os países desenvolvidos como Portugal é “natural”.
“Quanto mais desenvolvidos são os países, maior é a sua taxa de imigração. Ou seja, a imigração não diminui com o desenvolvimento. O que acontece é que Portugal tem uma taxa ligeiramente superior àquela que devia ter para o seu nível de desenvolvimento, isso é verdade. Portugal paga mal”.
REPORTAGEM
Essa razão justifica o facto de haver poucos imigrantes qualificados em Portugal e também explica os muitos jovens qualificados portugueses que vão para países como a Suécia, a Bélgica ou a Dinamarca. Ainda assim, o principal fluxo migratório não contempla quem concluiu licenciaturas ou mestrados.
“Nós criámos o mito de que em Portugal emigram, sobretudo, jovens qualificados. Mais de metade dos jovens que saem de Portugal, e dos emigrantes em geral, não têm uma licenciatura. A emigração para a França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Espanha continua a ser uma emigração maioritariamente composta por jovens não licenciados”, esclarece Pena Pires.
Na visão de André Cardoso, o problema base está longe de estar resolvido, quando os números do CNJ continuam a mostrar que “mais de 60% dos jovens considerariam emigrar se assim tivessem essa possibilidade”. A solução passa pela “discriminação positiva” a favor dos jovens nas políticas públicas – mas este exercício, considera, tem de ser mais ambicioso do que o que foi feito até agora com o IRS Jovem ou a garantia pública de habitação.
“A grande maioria dos jovens, ao não conseguir sequer ganhar 1500 euros por mês, nem sequer está apto para almejar uma habitação. Ou seja, os jovens que beneficiaram são tendencialmente de classe média alta. Continuamos a não olhar para os jovens que ganham muito pouco em Portugal e não beneficiam destas medidas. E é claro que estas medidas têm de ser vistas a longo prazo”, remata.