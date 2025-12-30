Imigração. Novas medidas em Portugal "não reduzem ilegais" e Europa está a "trair os seus valores"

Perante os “efeitos residuais” dos centros de instalação temporária e das regras mais apertadas nas habituais autorizações de residência (concedidas depois de se entrar num país), o “ideal” seria desenvolver um sistema de vistos de trabalho, emitidos previamente à chegada a Portugal e que avaliasse rapidamente os pedidos. Esta forma ajudaria, defende Pena Pires, a desincentivar as entradas ilegais, a garantir um fluxo numa velocidade adequada e a melhorar as condições e a integração dos migrantes – desde que implementada com um reforço de meios humanos e materiais.

“Temos de retirar a decisão sobre vistos ao ministério dos Negócios Estrangeiros e colocá-la numa agência de imigração como faz a Holanda. A AIMA, neste momento, não tem capacidade. Mas a decisão sobre os vistos tem de estar numa estrutura que tenha competência e recursos para analisar os pedidos. Agora, com duas pessoas num consulado a receber pedidos, é normal que não consigam fazer nada”.

Portugal "esquizofrénico", Europa lembra Muro de Berlim

No início deste mês de dezembro, Rui Pena Pires fez parte de um grupo de académicos que acusou o governo de Luís Montenegro de uma “política esquizofrénica” na imigração, com a nova Lei de Estrangeiros e Lei da Nacionalidade. Perante os chumbos do Tribunal Constitucional, considera que os diplomas “melhoraram”, mas pede maior sensibilidade.

“Nós pedimos aos emigrantes [portugueses] que não se esqueçam que são portugueses, que mantenham as festas portuguesas. Despejamos um governo inteiro no dia 10 de junho para os quatro cantos do mundo para falar às comunidades portuguesas. E não estou a criticar isto, tudo isto é normal. O que não é normal é exigir o contrário aos imigrantes [que chegam a Portugal]”.