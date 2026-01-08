Isto não é só Europa

PS acusa UE de "falhas graves" sobre Venezuela, Chega acredita que Europa convence Trump sobre Gronelândia

08 jan, 2026 - 21:09 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Martel Garcia (sonorização)

Marta Temido (PS) lamenta a postura da UE, ao não condenar a agressão dos Estados Unidos a Caracas, enquanto Tânger Corrêa (Chega) acredita que a UE vai travar Trump sobre a Gronelândia, apesar de se mostrar preocupado. Já a venezuelana e politóloga Nancy Gomes acredita que a Colômbia não está em risco - já sobre os Açores, as opiniões dividem-se entre Temido e Tânger.

Ouça aqui o episódio desta semana. Foto: Lara Castro/RR

