PS acusa UE de "falhas graves" sobre Venezuela, Chega acredita que Europa convence Trump sobre Gronelândia

Marta Temido (PS) lamenta a postura da UE, ao não condenar a agressão dos Estados Unidos a Caracas, enquanto Tânger Corrêa (Chega) acredita que a UE vai travar Trump sobre a Gronelândia, apesar de se mostrar preocupado. Já a venezuelana e politóloga Nancy Gomes acredita que a Colômbia não está em risco - já sobre os Açores, as opiniões dividem-se entre Temido e Tânger.
