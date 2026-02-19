Há mais espiões russos, mas "falta vontade política" para responder

19 fev, 2026 - 21:40 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Martel Garcia (sonorização)
É uma bola de neve difícil de travar. Perante o aumento da espionagem russa na Europa (e que “vai continuar” enquanto não terminar a guerra na Ucrânia), a União Europeia (UE) fica cada vez mais vulnerável a ameaças híbridas, que podem começar em ataques informáticos e terminar em ofensivas contra a rede elétrica. E, nesses casos, Portugal pode ser um dos principais afetados.
“Os políticos não dão prioridade ao treinar [a reação a estes ataques]”, diagnostica o contra-almirante Gameiro Marques, antigo diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, no podcast “Isto não é só Europa”, da Renascença/EuranetPlus.
Perante a tensão crescente entre o Kremlin e o Ocidente, este especialista considera que é “natural” que a espionagem russa aumente, numa tentativa de identificar os “calcanhares de Aquiles” do sistema ocidental para o atacar. Na leitura de Gameiro Marques, esse é mais um ponto da estratégia para enfraquecer o inimigo e que se reflete também em voos de drones de origem desconhecida junto de infraestruturas críticas europeias (como aeroportos), na desinformação a circular pelas redes sociais – e, principalmente, em ataques informáticos em “crescendo”.
“Estava evidente [no relatório da Agência Europeia de Cibersegurança] que um dos setores mais atacados era o setor público, contrariamente ao que acontecia anteriormente, que era o setor privado, onde havia dinheiro. Porquê? Porque é no setor público que existem as áreas de soberania, os negócios estrangeiros, a defesa, a administração interna, a justiça e os órgãos de soberania”, assinala.
A ofensiva híbrida pode também passar por ataques que façam “ajoelhar” a rede elétrica dos países, à semelhança do que aconteceu no apagão de abril de 2025. E, caso Portugal fique sem fornecimento de energia em locais nevrálgicos como bases militares ou órgãos de soberania, Gameiro Marques antevê um cenário difícil. Porquê? Falta preparação.
“Um jogador de futebol pode saber muito a teoria do jogo, mas se não sabe jogar futebol não consegue marcar golos”, compara, relembrando o ciberataque que paralisou a Estónia em abril de 2007 durante um mês. “Os exercícios de treino subsequentes [organizados pela NATO] foram replicar um cenário verosímil para aliados, onde o nível político é envolvido. No nosso país, o máximo que conseguíamos envolver, e já era ótimo, era o ministro da Defesa, quando havia decisões que, muitas vezes, eram de nível de primeiro-ministro”, lamenta.
Já Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista e autor de livros sobre Direito da Segurança, considera que a situação é preocupante também quando se olha para a questão legal.
“Há bens públicos que têm de ser protegidos. Combustíveis, infraestruturas, energia ou até a água: uma contaminação no rio Alviela pode trazer contaminação da água bebida em Lisboa. A legislação existe, mas as pessoas não a conhecem e não sei se as instituições estão preparadas para a executar”, aponta, alertando ainda que o planeamento civil de emergência continua a não ser aplicado e que isso pode trazer problemas de segurança. “O plano existe, mas, nos últimos dias [com as tempestades], mais parecia que não havia”.
Na resposta às ameaças híbridas, um dos principais eixos de ação passa pelas chamadas “secretas” – os serviços de informação, condensados no Sistema de Informação da República Portuguesa (SIRP). Para Bacelar Gouveia (que presidiu ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa), as secretas têm feito um “esforço” por se adaptarem às novas ameaças, mas tem faltado financiamento.
“A geração dos pioneiros está a reformar-se e há novas gerações que têm entrado. Por outro lado, há uma degradação salarial manifesta. Antes, quando os jovens abraçavam essa carreira de oficial de informações, era uma carreira muito aliciante para os níveis da função pública de então. Hoje, isso já não sucede e é preciso tornar a carreira mais atrativa”, considera, apesar da atribuição de um novo subsídio desde o ano passado. “Escasseia vontade política”.
A preocupação é partilhada pela atual CFSIRP, liderada pela socialista Constança Urbano de Sousa, que em junho de 2025 alertou para a necessidade “urgente” de acelerar o recrutamento. O contra-almirante Gameiro Marques concorda e deixa um apelo: tanto nas secretas como no Centro Nacional de Cibersegurança, são necessários profissionais de todas as áreas.
“Somos ecléticos no recrutamento. O que nós procuramos é pessoas com determinada maneira de pensar, com curiosidade, com vontade de aprender. Temos juristas, engenheiros, sociólogos, ‘marketeers’, psicólogos. O ciberespaço é um espaço criado pelo ser humano, é um espaço de comportamentos. E quem está no Centro Nacional de Cibersegurança, tem de entender diversos comportamentos num determinado espaço”, esclarece.
A cataplana de ameaças híbridas tem deixado a União Europeia em estado de alerta – mas nem todos os estados-membros, principalmente aqueles mais próximos da Rússia (como a Hungria de Viktor Órban), estão "politicamente alinhados" para o combate.
“Temos uma comissária que tem o digital e a soberania e já está a ser torpedeada dentro da União Europeia, quando ela quer tomar decisões para reforçar a soberania digital da Europa, para dar espaço a empresas europeias para vingar no digital. Não há uma só voz na Europa. E isso é aproveitado por quem sabe muito bem fazê-lo”, analisa.
Jorge Bacelar Gouveia concorda, mas quer acreditar que os 27 estados-membros estão “alinhados nos valores democráticos” e defende que cabe a Bruxelas conseguir conciliar a vontade dos diferentes países. “A UE não pode ser um rolo compressor das identidades nacionais e das preocupações que cada país tem”.
Nesse sentido, o constitucionalista vê também com maus olhos a redefinição dos serviços secretos que está a ser ponderada por Ursula von der Leyen. Atualmente, o Centro de Inteligência e de Situação da União Europeia (INTCEN) elabora relatórios já com intercâmbio de informações entre os 27. Mas perante a postura mais hostil de Donald Trump para com a Europa e também a Ucrânia (a quem já ameaçou deixar de ajudar a Ucrânia com informações vindas dos seus serviços de inteligência), o executivo europeu quer aprofundar a coordenação e criar um serviço de secretas debaixo da alçada direta da comissão.
“Isso é absolutamente ilegal. O artigo 4.º do Tratado da União Europeia diz expressamente que a soberania e a segurança nacional são matéria exclusiva dos Estados”, considera Bacelar Gouveia. “Um organismo com poderes de coerção, com poderes de interseção de escudas telefónicas ou de restrição das nossas liberdades, a ser atribuído ainda por cima na dependência da presidente da Comissão Europeia… Nunca nenhum Estado vai, alguma vez, autorizar uma coisa dessas”.