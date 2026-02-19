Há mais espiões russos, mas "falta vontade política" para responder

É uma bola de neve difícil de travar. Perante o aumento da espionagem russa na Europa (e que “vai continuar” enquanto não terminar a guerra na Ucrânia), a União Europeia (UE) fica cada vez mais vulnerável a ameaças híbridas, que podem começar em ataques informáticos e terminar em ofensivas contra a rede elétrica. E, nesses casos, Portugal pode ser um dos principais afetados.

“Os políticos não dão prioridade ao treinar [a reação a estes ataques]”, diagnostica o contra-almirante Gameiro Marques, antigo diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, no podcast “Isto não é só Europa”, da Renascença/EuranetPlus.

Perante a tensão crescente entre o Kremlin e o Ocidente, este especialista considera que é “natural” que a espionagem russa aumente, numa tentativa de identificar os “calcanhares de Aquiles” do sistema ocidental para o atacar. Na leitura de Gameiro Marques, esse é mais um ponto da estratégia para enfraquecer o inimigo e que se reflete também em voos de drones de origem desconhecida junto de infraestruturas críticas europeias (como aeroportos), na desinformação a circular pelas redes sociais – e, principalmente, em ataques informáticos em “crescendo”.

“Estava evidente [no relatório da Agência Europeia de Cibersegurança] que um dos setores mais atacados era o setor público, contrariamente ao que acontecia anteriormente, que era o setor privado, onde havia dinheiro. Porquê? Porque é no setor público que existem as áreas de soberania, os negócios estrangeiros, a defesa, a administração interna, a justiça e os órgãos de soberania”, assinala.