Irão. A UE está a proteger-nos do terrorismo ou a alinhar na "lei da selva" de Trump?

Com os ataques instalados no Médio Oriente e sem previsão para acalmarem, a União Europeia (UE) mede cada vez mais as palavras sobre a posição a tomar, com os partidos a pressionarem Bruxelas a não ficar entalada entre a condenação da ação dos Estados Unidos e o medo de sofrer represálias por parte de Washington.

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A Renascença juntou três eurodeputadas num debate para debater o papel e a influência da UE na crise com o Irão. No podcast EuranetPlus “Isto não é só Europa”, Marta Temido (PS), Ana Miguel Pedro (CDS-PP) e Catarina Martins (BE) falam sobre a postura espanhola e a solidariedade europeia, a polémica sobre a base das Lajes, a ameaça de terrorismo na Europa e ainda a crise energética iminente.

A visão sobre a operação norte-americana e israelita varia muito entre as três, mas num ponto concordam: “ninguém quer” uma guerra no Médio Oriente, nem uma nova ação militar da NATO, do género Afeganistão ou Iraque.

UE está a alinhar na “lei da selva”?

“Inaceitável”, “Difíceis de entender”, “não posso aceitar”. Marta Temido distancia-se da posição assumida até agora pela União Europeia e pela chefe da diplomacia Kaja Kallas, que, embora peça contenção e respeito pelo direito internacional, tem apenas apontado o dedo diretamente ao Irão e não aos Estados Unidos.

“Imagino que estejamos de acordo em dizer, na mesma frase, que o regime iraniano é exemplo de autoritarismo, daquilo que a todos nos repugna, mas que, nem por isso, é aceitável que haja uma interferência externa para mudar um regime pela força. Ou pior do que isso: para garantir que os interesses de um determinado país, região, se alinham com interesses nacionais [dos EUA]. Isto é guerra, guerra declarada, é a lei da selva”, aponta.