Arnaut Moreira. Portugal tem "urgência brutal" no serviço militar obrigatório

Há uma “urgência brutal” no regresso do serviço militar obrigatório, mas Portugal “ainda não tem condições” nem analisou o modelo “mais adequado”. No podcast Renascença/EuranetPlus “Isto não é só Europa”, o major-general Arnaut Moreira defende que o SMO deve voltar a ser implementado em Portugal, perante os conflitos que se acumulam pelo mundo fora, da Ucrânia ao Médio Oriente.

“Temos uma urgência brutal”, considera. “Esta ideia de que é possível defender um país entregando apenas as questões da defesa nacional a um conjunto muito restrito de profissionais não me parece, do ponto de vista ético e moral, sequer aceitável”.

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Como justificação, o antigo subdiretor da Defesa Nacional apresenta as contas, que pouco ou nada se alteraram desde 2013. Nessa altura, e perante o resgate financeiro, o governo Passos Coelho-Portas acordaram com a Troika fixar o número de efetivos militares em 32 mil, de forma a cumprir as “funções constitucionais das Forças Armadas”.

O teto, contudo, não está sequer perto de ser alcançado, situando-se agora entre os 24 e 25 mil efetivos inscritos nas Forças Armadas. Para Arnaut Moreira, esta é a prova de que o serviço voluntário “não funciona” e que as capacidades das Forças Armadas (nomeadamente a reserva) não podem ficar apenas dependente de quem tem vontade de ser militar.