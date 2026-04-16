“Não vale a pena mentir às pessoas”. Europa aproxima-se de "recessão global" com guerra no Médio Oriente

Na leitura do social-democrata, Portugal está a perder uma oportunidade de se tornar num exportador importante para os aliados europeus – e a Europa a desperdiçar uma mudança de mercado que pode acelerar a transição energética e torná-la mais resiliente.

“Não vamos amanhã construir a linha de alta tensão, mas se não começarmos a fazer algo no imediato, vamos estar permanentemente dependentes destas crises. Nós vivemos num mundo cada vez mais volátil, cada vez mais inseguro, menos previsível, e onde estes cenários tendencialmente mais se repetirão”, alerta.

Ato aceleração industrial? “Sim, se não perdemos indústrias”

Carros elétricos, o setor da defesa, aço, alumínio, cimento, vestuário, calçado. Tudo são prioridades para a Comissão Europeia, que lançou este ano o Ato de Aceleração Industrial. São mais de 1,5 mil milhões de euros a serem distribuídos até ao final do próximo ano e que – até 2035 – pretendem colocar a indústria transformadora a representar 20% da atividade económica europeia até 27 Estados-membros.

Entre os vários objetivos, um dos principais passa por reduzir a burocracia no licenciamento de novas indústrias. Uma decisão “certa”, considera Paulo Cunha, que assume que a Europa está em contrarrelógio para tentar estancar a perda de capacidade industrial.

“Se nada for feito, vamos perder indústrias. Poderá ser irreversível a capacidade de recuperação industrial e económica da Europa e da União Europeia em concreto, se as empresas que ainda estão na Europa também se deslocam no território para outros países – e já não se fala só da China e dos Estados Unidos, fala-se também da Arábia Saudita e da Índia”.