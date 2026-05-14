Lei de Estrangeiros: Portugal pode perder “milhares de trabalhadores altamente qualificados”

Quanto a números, são difíceis de medir, mas andam “certamente” na casa dos milhares. E isso deve preocupar o Governo e os objetivos de aumentar a “competitividade da economia” – sem trabalhadores qualificados a empurrar o pelotão, a meta fica ainda mais difícil de cortar.

“São estes aqueles que mais ajudam a transformar a nossa economia numa economia com mais valor acrescentado, maior produtividade, maiores salários. Enfim, tudo aquilo que nós desejamos em termos de atividade económica”, sublinha Cátia Batista. “Aqui falo porque, sendo professora numa faculdade onde tenho vários colegas estrangeiros, muitos deles não-europeus, isto tem acontecido muitas vezes”.

Via verde imigrante precisa dos PALOP

A intenção é boa, mas só funciona no papel. Com a restrição na entrada de estrangeiros no país, o Governo criou uma “via verde” para imigrantes, um mecanismo que, perante um contrato de trabalho, acelera a emissão de vistos, num prazo que ronda os 20 dias após o atendimento.

No primeiro ano, cerca de quatro mil pessoas entraram em Portugal ao abrigo desta medida – números “insuficientes” e cuja explicação não é difícil de encontrar.

“O processo não está acessível à maior parte das empresas portuguesas que são PME – em geral, estas pequenas empresas não têm capacidade para trazer estas pessoas diretamente e está-lhes a faltar mão de obra. É muito caro ir ao estrangeiro, identificar e trazer imigrantes. A questão é que este programa não está a escalar”, lamenta.