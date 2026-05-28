Lembra-se da lei dos metadados? Está a travar investigações a fraudes online e PGR pede nova revisão

Nunca foi consensual: a lei dos Metadados levou com um rotundo chumbo em 2022 do Tribunal Constitucional, regressou depois ao Parlamento e uma versão mais limitada acabou a ser aprovada em 2024, já depois da queda do Governo e como forma de não deixar o tema pendurado.

Dois anos depois, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pede agora que seja revista novamente para facilitar a investigação de crimes online, como burlas e fraudes – sem isso, cai por terra o acesso e a conservação durante um ano de dados “essenciais” de comunicações eletrónicas, como a hora, localização e o número de telefone.

“Esta lei não serve para nada”, afirma o diretor do gabinete de Cibercrime da PGR, Pedro Verdelho, no podcast Isto não é só Europa, da Renascença e EuranetPlus.

“O tema terá de ser recuperado se se quiser dotar as autoridades públicas de ferramentas para investigar. É uma ferramenta, não queria dizer completamente inútil, mas quase completamente inútil."

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O caminho, acredita o Ministério Público, é o regresso do tema à Assembleia da República e a um trabalho hercúleo dos deputados para conseguirem equilibrar as exigências do Palácio Ratton com os pedidos dos magistrados. “Acredito que, se alguém tivesse solução, já a teria divulgado. O problema é muito complexo."

Ainda assim, Pedro Verdelho aponta que a dificuldade de legislar não deve ser um argumento para deixar o assunto muito mais tempo na gaveta – até porque as burlas são “cada vez mais sofisticadas” e levam “cada vez mais pessoas a perder cada vez mais dinheiro”.