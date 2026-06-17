“50 pessoas compraram este produto nas últimas 24 horas”. Sabe o que são “dark patterns”?

Abrir um site de compras e jogar na roleta gratuita para ganhar um desconto. Pesquisar por um produto e ser confrontado com 100 produtos anunciados com supostos preços incríveis que vão subir em poucas horas. Procurar roupa numa loja online e ser pressionado por um temporizador no topo da página que indica que os portes grátis vão acabar em breve. Comprar uma viagem ou alugar um carro e, de repente, também pagamos um seguro e uma taxa extra que nem reparámos que estava selecionada.

Tudo isto são “dark patterns” ou, em português, “padrões enganosos”. Tratam-se de estratégias de design e de persuasão, em páginas online, que nos fazem comprar produtos ou serviços de forma mais impulsiva e até irracional, sem dedicar o tempo que habitualmente gastamos a ponderar durante um processo de compra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Estes “truques” estão por todo o lado e, muitas vezes, sob a roupagem de janelas “pop-up” difíceis de fechar pelo consumidor – e que acabam a vencer pelo cansaço.

“Há uma insistência com mensagens, em que para o consumidor continuar a navegar, é obrigado a dar dados que o obrigam a ficar de certa forma subscrito e preso a uma determinada marca. Sendo que, para subscrever a página, precisa apenas de dois cliques, mas para poder sair deste vínculo é preciso procurar, a ligar, muitas vezes em horários não muito comuns.”, aponta Susana Costa e Silva, professora da Universidade Católica, no podcast Isto não é só Europa da Renascença/EuranetPlus.