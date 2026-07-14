Mais estrangeiros e mais interessados no interior. Guerra faz subir turismo em Portugal

A subida nos preços dos combustíveis e o aumento generalizado do custo de vida levou muitas famílias a reorientarem as contas e isso já se nota na hora de reservar hotéis. “Embora exista necessidade de viajar e vontade de viajar, as pessoas acabaram por reorientar um pouco a sua programação em função do seu orçamento”.

Quanto às zonas afetadas pelas tempestades do início do ano, ainda há trabalho de reconstrução a fazer, mas muitos equipamentos turísticos e restaurantes já estão reabertos ao público. Miguel Quintas avisa, no entanto, que essa informação “tem de chegar mais rapidamente às agências de viagens e ao consumidor final”, para garantir que não há quebras nas receitas habituais do verão.

Para Ana Mendes Godinho, antiga secretária de Estado do Turismo (2015-2019), o Turismo de Portugal tem feito um “importante” trabalho em publicitar estes destinos e em criar linhas de financiamento para ajudar os empresários, mas considera que é preciso mais – nomeadamente, na distribuição dos apoios financeiros prometidos há cerca de seis meses, na altura dos temporais.

“Tenho muita sinalização de vários apoios que ainda não chegaram às pessoas e às empresas e isso é crítico. Fica aqui um apelo: por favor, é mesmo preciso que isso aconteça”, pede a socialista.