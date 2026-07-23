Temos tempo livre, mas não descansamos? "É um lazer sério. Tenho de ser produtivo no meu descanso"

Ter uma vida harmoniosa continua a não passar de uma miragem. Segundo estudos da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Trabalho e de Vida, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional em Portugal piorou em 2024: subiu para 30% nesse ano o número de inquiridos que dizem preocupar-se com o trabalho em casa e também os que dizem que o trabalho os impede de passar tempo com a família. Os culpados não são difíceis de adivinhar: por um lado, a estrutura de trabalho que “herdámos do século XIX” e, por outro, a tecnologia que esbateu todas as fronteiras. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Antes o trabalho estava contido dentro do escritório, dentro do espaço onde as pessoas trabalham. Agora está dentro de casa, no telemóvel, nos momentos que antes eram claramente pessoais. Houve uma espécie de invasão daquilo que era um espaço que não era dominado pelo trabalho”, aponta a socióloga Ana Rita Cruz no podcast “Isto não é só Europa”, da Renascença e EuranetPlus. E, na visão desta especialista, os desejos por “flexibilidade” que muitos trabalhadores europeus pedem hoje em dia não passam de uma visão “romântica”: até pode ser bom não ter um horário fixo de sete ou oito horas de trabalho, mas os riscos podem rapidamente ultrapassar os benefícios.

“Em termos abstratos, a ideia é muito atrativa, mas a tecnologia tornou o nosso trabalho muito portátil. O lazer também é permanentemente mediado por ecrãs, por plataformas digitais e, portanto, o trabalho entrou-nos no bolso. Quando o trabalho nos entra no bolso, através do telemóvel, entra também no jantar, nas férias, no fim de semana.” Por essa razão, Ana Rita Cruz lamenta que a reforma laboral que esteve em debate no Parlamento também fosse uma “perda de direitos” no que toca ao tempo livre e ao lazer. O caso, diz, é especialmente preocupante para a geração Z que têm “ainda maior dificuldade” em usufruir de tempo livre, perante a “precariedade laboral” e o stress provocado por problemas como “as rendas elevadas”. E, por essa razão, frisa que, mais do que nunca, o foco agora tem de ser a “proteção”. “No século XX, a luta foi conquistar o tempo livre. No século XXI, talvez seja protegermos esse tempo para termos tempo verdadeiramente livre”. E a pressão social de mostrar que estamos de férias? Uma story na praia, outra com o jantar e ainda mais uma de copo na mão ao final da noite. As partilhas nas redes sociais em tempo de férias tornaram-se numa constante – e, se para uns, é uma rotina normal e sem pensar em quem vê ou comenta, para outros é produto de “pressão social”. “O nosso descanso fica também muito contaminado pela pressão da disponibilidade, de poder ser contactado a qualquer momento, a pressão da produtividade. Mesmo quando estou a descansar, tenho de ser produtivo no meu descanso. E depois a pressão também da exposição e de publicar o que fiz”, afirma Ana Rita Cruz.