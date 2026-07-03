Jogo de Palavra

Nuno Gomes. "Tive conversas com o Scolari sobre o futuro da seleção nos ombros do Ronaldo"

03 jul, 2026 - 00:07 • Rui Miguel Tovar

Melhor suplente de sempre de Portugal, com 16 golos, o avançado fala dos primeiros tempos em Amarante, como guarda-redes de andebol e praticante de canoagem, da alcunha Gomes, do autógrafo a Van Basten e do golo decisivo na Taça de Itália-2001, ainda hoje o último título à Fiorentina. Nuno Gomes é o convidado desta semana do Jogo de Palavra.

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Nuno Gomes. "Tive conversas com o Scolari sobre o futuro da selecção nos ombros do Ronaldo”
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