Jogo de Palavra
Nuno Gomes. "Tive conversas com o Scolari sobre o futuro da seleção nos ombros do Ronaldo"
03 jul, 2026 - 00:07 • Rui Miguel Tovar
Melhor suplente de sempre de Portugal, com 16 golos, o avançado fala dos primeiros tempos em Amarante, como guarda-redes de andebol e praticante de canoagem, da alcunha Gomes, do autógrafo a Van Basten e do golo decisivo na Taça de Itália-2001, ainda hoje o último título à Fiorentina. Nuno Gomes é o convidado desta semana do Jogo de Palavra.
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