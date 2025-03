O novo carro do povo? Volkswagen aposta forte no ID. EVERY1 "made in" Portugal

Vai apresentar um preço “canhão” de 20 mil euros, e será produzido a pensar no mercado europeu. Terá um design desportivo e um interior funcional.

E será tão agradável para clientes particulares como para empresariais. E neste ponto é bom lembrar, que as frotas representam atualmente cerca de 50% das vendas automóveis em Portugal, 30% das vendas são para os veículos de aluguer, e só 20% para clientes particulares.

Moderno, promete a Volkswagen, o ID. EVERY1 tem características digitais, e vai estar sempre atualizado, com upgrades contínuos ao longo da vida útil deste modelo. Tal será possível com a instalação de origem no carro, de um software potente, que permitirá novas funções com o decorrer do tempo.

O carro “made in” Portugal é o mais acessível de dois modelos que fazem parte da nova gama Electric Urban Car Family, juntamente com o ID. 2 all, que chega já no ano que vem, que é ligeiramente mais caro que o ID. EVERY1 e que não se prevê seja produzido em Palmela.