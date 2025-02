Inteligência Artificial discutida em Paris. Pode a UE casar inovação e regulação?

Três titãs políticos a regular – ou não - os gigantes tecnológicos

No século passado, a corrida ao espaço travou-se entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas, desde o novo milénio, o sprint da Inteligência Artificial opõe os EUA, a China e a União Europeia. São três titãs políticos com três visões diferentes do papel da IA no mundo.

Em cerca de três anos, a americana Open AI – mãe do Chat GPT – abriu portas para que uma onda de ferramentas de inteligência artificial varresse o mundo inteiro. Desde 2022, os Estados Unidos lideravam uma corrida que, parecendo que não, já estava a decorrer há 70 anos.

Mas duas coisas aconteceram em janeiro deste ano que estão a redefinir o panorama da IA no mundo. Donald Trump tomou posse como Presidente dos Estados Unidos e assinou uma ordem executiva que a revogar regulação de inteligência artificial que entrou em vigor durante o mandato de Joe Biden. Do outro lado do mundo, apareceu o DeepSeek, baseado num modelo de dados abertos, mais barato, mas que levantou questões de segurança.