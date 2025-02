Inteligência artificial. Reino Unido e EUA recusam assinar compromisso de ética e inclusão

Os Estados Unidos e o Reino Unido recusaram-se a assinar o compromisso para uma inteligência artificial (IA) ética e inclusiva, que junta vários países do mundo. A assinatura da Declaração sobre Inteligência Artificial Inclusiva e Sustentável foi o último ponto do programa na Cimeira de Ação sobre Inteligência Artificial (AI Action Summit), que decorreu esta segunda e terça-feira em Paris.

Os grandes objetivos desta declaração passam por “garantir que a IA seja aberta, inclusiva, transparente, ética, segura e fiável, tendo em conta os quadros internacionais para todos” e "tornar a IA sustentável para as pessoas e o planeta".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse na terça-feira que as discussões estavam em curso e que o Reino Unido se associa a outras iniciativas para continuar a trabalhar com os seus parceiros, incluindo a França.

Helena Rosário da Costa, membro do conselho consultivo especializado de Inteligência Artificial da Comissão Europeia (Expert AI Board), explica que o Reino Unido não está a procurar um "isolamento completo" porque o Governo britânico tem reiterado várias vezes o desejo de manter as cooperações estratégicas e os parceiros europeus, no entanto, quer acomodar as suas próprias prioridades em termos de regulação".



EUA querem IA "livre de preconceitos ideológicos"

Até ao momento, os Estados Unidos não justificaram, oficialmente, a decisão. Mas, no seu discurso, J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, deixou claro que "a regulamentação excessiva do setor da IA poderá matar uma indústria transformadora”. Vance, que representa o poder dos EUA nesta cimeira acrescentou que "a IA deve permanecer livre de preconceitos ideológicos e de que a IA americana não será cooptada para se tornar um instrumento de censura autoritária”.

O "vice" de Donald Trump aproveitou para criticar o Regulamento da Inteligência Artificial (Ai Act) que a União Europeia está a implementar e que foi aprovado pelos "27" no ano passado. Esta posição, esclarece Helena Rosário da Costa, está em linha com a postura da nova administração Trump face à regulação das tecnologias. Depois de tomar posse, aliás, uma das primeiras ordens executivas que assinou reverteu os regulamentos de inteligência artificial promovidos quando Joe Biden era Presidente.

A administração de Trump, explica Helena Rosário da Costa, "quer evitar ao máximo estas regulações que eles consideram excessivas e que limitam a agilidade" de gigantes tecnológicos como a Google, o Open AI ou a Meta.

Aliás, Sam Altman, CEO da Open AI, também tem sido vocal na rejeição de regulação excessiva sobre algoritmos e sistemas de inteligência artificial. Em 2023, quando as negociações sobre o Regulamento da Inteligência Artifical estavam a decorrer, Altman chegou a ameaçar retirar a sua plataforma da UE, caso as regulações apertassem.