Acordo sujo ou via rápida para a paz? Eis o acordo de Trump para a Guerra na Ucrânia

A Ucrânia não exige nada deste acordo?

Esta quinta-feira, Zelensky falou mais do que uma vez ao longo do dia. Primeiro, disse que não assina um acordo em que não seja ouvido e, mais tarde, pediu aos aliados que tenham cuidado com o que diz Putin.

O ucraniano, que também exige que a União Europeia faça parte das negociações, disse ser "importante que nem tudo saia conforme o plano" de Putin. E os planos do russo passam, na sua opinião, por manter reuniões a dois — e apenas a dois — com Donald Trump. "Ele quer fazer de tudo para tornar as negociações bilaterais."

Mais tarde, voltou a falar de Putin e pediu aos líderes mundiais para não confiarem "nas alegações de que está pronto para acabar com a guerra”.