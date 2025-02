Dresden assinala 80 anos do bombardeamento mais "devastador" na Alemanha nazi

Polémica permanente

Imediatamente após o ataque a Dresden, a Alemanha Nazi usou os seus meios de propaganda para inflacionar o número de vítimas mortais, alegando que mais de 200 mil pessoas teriam morrido - as estatísticas oficiais apontam que estes dados são uma mentira. Atualmente, grupos de extrema-direita, que tentam branquear as atrocidades do Terceiro Reich, comparam o que aconteceu em Dresden a um holocausto.

Não obstante, há mesmo um debate legítimo e permanente entre historiadores, ativistas e políticos sobre como classificar as ações dos Aliados. Maria Fernanda Rollo indica que "a desproporcionalidade da área do bombardeamento e a necessidade militar" são alvo de discussão que está longe de estar resolvida. O próprio Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, pediu uma mudança no planeamento de ataques da Força Aérea britânica, considerando Dresden "um argumento válido contra os métodos dos Aliados".

A professora do Departamento de História da FCSH sente que "a controvérsia vai continuar" e Dresden vai continuar a ser "um centro de memória desse bombardeamento, uma manifestação pela paz, mas também espaço de aproveitamento propagandístico de movimentos revisionistas".

Apesar de ser, no seu entender, um dos episódios "mais críticos e controversos" da Segunda Guerra Mundial, a especialista rejeita quem defenda que o bombardeamento de Dresden tenha sido um "crime de guerra". Havia um "enorme desgaste e uma vontade de pôr termo" à guerra e Maria Fernanda Rollo duvida que as forças britânicas e norte-americanas pudessem ter um distanciamento maior na forma como abordaram a destruição da cidade, depois de "todos os horrores perpetrados pelos nazis".

Hoje, Dresden está reconstruída, porém o processo foi longo. Só depois da queda do muro de Berlim e da reunificação da Alemanha é que muitas infraestruturas foram reconstruídas, algumas de forma a tentar emular o estilo arquitetónico original. É o caso da igreja Frauenkirche, ainda hoje um dos símbolos da destruição e recuperação da cidade.

A Ópera de Dresden também foi restaurada e esta quinta-feira vai receber o concerto "Requiem" do compositor Daniele Gatti para assinalar os 80 anos do bombardeamento.