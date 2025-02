A paixão "tira-nos a capacidade crítica" e há motivos antropológicos para funcionarmos assim

Trovas, romances, canções, comédias românticas: o amor e a paixão são, provavelmente, o tema mais recorrente das histórias que nos entretêm. Mas, do ponto de vista psicológico, o que é mesmo este sentimento? Foi o que tentamos compreender com Miguel Ricou, psicólogo e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).

Como se define a paixão sob uma perspetiva clínica?

De um ponto de vista clínico, a paixão é uma emoção normal, muito intensa algumas vezes. Temos a tendência de dizer que o amor é algo mais estável e a paixão algo menos estável, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista da compreensão psicológica, estamos a falar das mesmas coisas.

Quando falamos da paixão, falamos de uma emoção muito forte que se sobrepõe às outras todas e que toma conta, um bocadinho, da vida do indivíduo e das pessoas durante algum tempo.

Existe uma diferença entre paixão e amor?

Todo o amor está ligado a três dimensões do funcionamento do indivíduo. Uma que tem a ver com o nosso sistema de recompensa e motivação; a questão da empatia, de criar uma identificação entre as pessoas, a capacidade de compreensão mútua; e outra ligada à rede da cognição social — portanto, a questão mais racional, mais cognitiva, de darmos um significado a isto.

O que acontece no nosso corpo quando estamos apaixonados?

A oxitocina, o prazer do toque, do contato físico, da ligação, dos olhares, dá depois a compreensão e a aceitação do outro, até diminui a crítica. A reação mais cognitiva passa através do tal sistema de recompensa e motivação, em que sentimos que vale muito a pena viver aquilo.

A paixão pode deixar-nos "drogados"?

Estas hormonas, o sistema e as áreas do cérebro que estão ativadas tiram a capacidade crítica em relação àquilo que são as vontades do outro e, portanto, há muito mais um aceitar do outro. O objetivo antropológico disto é permitir que haja uma ligação entre as pessoas.

O importante é que as pessoas continuem a viver coisas boas em conjunto e continuem a alimentar toda esta dimensão. Quando passa esse período de maior intensidade, que chamamos de paixão, já conseguimos ver melhor, ter uma noção mais clara daquilo que são os defeitos do outro.

A duração da paixão é sempre a mesma para todos?

Os americanos falam muito em três anos como um período máximo, mas isso são questões que evidentemente variam muito, dependendo da qualidade da relação. Depende muito da idade dos indivíduos, percebemos que quanto mais novos mais curto [é esse período].

É evidente que a intensidade vai sempre diminuindo depois do período em que ela se estabelece, mas não quer dizer que desapareça.