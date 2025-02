"Assim não dá". Como os partidos querem mudar a Alemanha nestas eleições

Mas em quem votar? Em partidos que estiveram no governo até agora, como os sociais-democratas e os Verdes, ou em alguém novo?

Há uma página na Internet, chamada "Wahl-O-Mat", onde os eleitores alemães podem comparar as suas posições políticas com as dos partidos. Este ano, assim que entrou no ar, o site registou um número recorde de visitas - 9,2 milhões em 24 horas - quase o dobro do registado no mesmo período nas eleições de 2021. As pessoas querem saber que partido mais se aproxima das suas convicções.

Mais de um terço dos alemães ainda não sabe em quem votar no próximo domingo, de acordo com uma sondagem recente. Porém, a grande maioria da população tem uma ideia clara do que deseja: mudanças.