EUA e Rússia vão às Arábias discutir o fim da guerra, mas Ucrânia não foi convidada

Quando negociações de paz sem o país interessado correram mal

Esta não é a primeira vez que acontecem negociações de paz sem um país ser convidado. A história está cheia de exemplos - e nenhum deles corre especialmente bem para a parte em que se encontra neste momento a Ucrânia.

O grande exemplo histórico aconteceu no final do século XIX, no inverno entre 1884 e 1885, quando o chanceler alemão Otto van Bismark convidou as potências europeias para a Conferência de Berlim, onde se formalizaram as divisões do continente africano. De fora ficaram todos os estados pré-coloniais que já existiam em África.

Antes da cimeira, os países europeus controlavam cerca de 10% de África. Duas décadas depois, apenas Etiópia e Libéria permaneciam fora do controlo europeu.

Outro exemplo é a divisão do Império Otomano, já no final da Primeira Guerra Mundial, entre França e Reino Unido. Franceses e britânicos desenharam as fronteiras do Médio Oriente de acordo com as suas intenções, que levaram a décadas de conflito que ainda se sentem hoje.

Três décadas depois, o Acordo de Munique assinado em 1938 permitiu à Alemanha nazi de Adolf Hitler anexar uma parte da Checoslováquia, com o pretexto de proteger minorias alemãs no território e prevenir mais uma grande guerra na Europa. Nas negociações estiveram o Reino Unido, a França e a Itália. A Checoslováquia nunca foi convidada.

Menos de um ano após o primeiro caso, Hitler voltou a fazer um acordo sem chamar parte interessada. A Alemanha nazi assinou em agosto de 1939 o pacto de não agressão Molotov–Ribbentrop, que permitiu uma invasão da Polónia sem que a União Soviética respondesse, ao mesmo tempo que permitiu aos soviéticos expandirem-se pela Roménia e pelos estados bálticos, atacarem a Finlândia e até reclamar algum do território da Polónia.