Acusações de fraude e uma possível destituição. O que se sabe sobre Milei e a $LIBRA?

No domingo, entrou em tribunal uma queixa de fraude contra Javier Milei por promoção de criptomoeda, com o advogado Jonatan Baldiviezo a indicar à Associated Press que vê "um número indeterminado de fraudes" nas ações de Milei, considerando as ações do presidente "essenciais" para o caso.

A justiça federal argentina já se pronunciou sobre o caso, tendo nomeado esta segunda-feira a juíza María Servini para o caso, para apurar se Milei cometeu associação criminosa, fraude e violação dos deveres de funcionário público, entre outros crimes.

“Denunciamos que Milei fez parte de uma associação criminosa que organizou uma fraude com a criptomoeda $LIBRA, que afetou simultaneamente mais de 40 mil pessoas, com perdas superiores a 4 mil milhões de dólares”, refere uma das ações de advogados contra o presidente argentino, que pede ainda um mandado de busca à residência presidencial argentina.