Eleições na Alemanha. A simpatia e o ódio à AfD

A AfD tem sido acusada de promover "nacionalismo étnico" em vez de inclusão. Os serviços secretos alemães monitorizam o partido há vários anos por suspeita de extremismo. O que pensa Truckenbrodt sobre isso?

"É perseguição política", afirma. "É absolutamente normal que o Serviço de Proteção da Constituição observe o que se passa na sociedade e que impeça, previna ou processe tentativas de subversão, mas nós temos um Serviço de Proteção da Constituição que organiza conferências de imprensa, onde alerta sobre a AfD. É absurdo."

Diferenças sobre migração

A Alternativa para a Alemanha indica, no seu programa eleitoral, que aprova o acolhimento de trabalhadores estrangeiros qualificados, sempre que contribuam para o "êxito" do país. "Trabalhadores não europeus adequados", detalha o documento, seriam selecionados "de acordo com as necessidades e critérios rigorosos".

Quem definiria esses critérios?

"Você sabe, certamente, que a Alemanha recrutou um grande número de trabalhadores estrangeiros na década de 1960 para trabalhar aqui connosco", lembra Wolfgang Truckenbrodt. "Isso baseou-se em acordos com Estados europeus, incluindo Portugal. Havia gabinetes alemães de recrutamento no estrangeiro. Ou seja, nós temos experiência no recrutamento de trabalhadores estrangeiros. Sabemos como isso se faz. Mas não é isso que [agora] queremos fazer", acrescenta o político da AfD.

"Se perguntar como faremos isso, é relativamente simples. A indústria diz o que quer, e essas exigências ou desejos serão exteriorizados. E [o recrutamento] não precisa de ser necessariamente fora da União Europeia."

Mas um capítulo diferente seria a imigração ilegal.

A Alternativa para a Alemanha defende o reforço dos controlos fronteiriços, exige "deportações rigorosas" de todos os que vivem ilegalmente no país, propõe também que se exerça "pressão maciça sobre os países de origem que não estão dispostos a acolher os refugiados, por exemplo, através de sanções económicas ou da suspensão da ajuda ao desenvolvimento." É o que consta no programa da AfD para as eleições de domingo.

Os manifestantes anti-AfD que protestaram, há dias, no centro de Berlim e que têm protestado um pouco por todo país olham para medidas como estas com aflição.

"Estamos a resvalar para um discurso que desrespeita os Direitos Humanos e o Estado social", desabafa uma manifestante.

Segundo as sondagens, a maioria dos eleitores alemães concorda com mais regras e limitações à imigração.