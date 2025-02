Tarifas, Putin e palhinhas. Como foi o primeiro mês frenético de Trump na Casa Branca?

Passou apenas um mês do segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca, mas as marcas do novo presidente dos EUA são já visíveis. Neste espaço de tempo, os Estados Unidos voltaram a sair do Acordo de Paris, abriram guerra a vizinhos e potências europeias e China com tarifas alfandegárias, iniciaram negociações com a Rússia pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia e avançaram com deportações de imigrantes ilegais no país e um plano para transferir palestinianos da Faixa de Gaza.

Ao mesmo tempo, Trump abriu guerra às palhinhas de papel, renomeou o Golfo do México, atrasou a proibição da rede social Tik Tok no país, perdoou invasores do ataque ao Capitólio de 2021, iniciou uma ronda de despedimentos nos vários serviços norte-americanos, desde o FBI a cientistas, e culpou os critério de inclusão no controlo de tráfego aéreo por uma colisão entre um helicóptero militar e um avião em Washington.

Durante o seu discurso de tomada de posse, a 20 de janeiro, o presidente norte-americano prometeu começar uma “era dourada da América” e disse que foi “salvo por Deus para tornar a América grande novamente”.

E começou logo a anunciar ordens executivas que assinaria nesse mesmo dia: entre elas a declaração de “emergência nacional” na fronteira com o México, o fim do “Green New Deal” (pacote de apoio ao investimento em energias renováveis) e a criação de um Serviço de Receitas Externas, para cobrar todas as tarifas que se seguiram depois disso.

Vamos recapitular tudo o que Trump disse e fez, nos mais variados temas, ao longo do último mês.

Guerra na Ucrânia. Zelensky "ditador" e Putin

Depois de três semanas tranquilas sem menções ao tema da guerra na Ucrânia, o New York Times anunciou a 9 de fevereiro que Donald Trump já tinha falado com Vladimir Putin, o presidente russo, para negociar o fim da guerra em território ucraniano. No entanto, o Kremlin não confirmou - nem desmentiu - a chamada.

A conversa finalmente aconteceu três dias depois, com Trump a indicar que as negociações para tentar acabar com a guerra na Ucrânia vão começar "imediatamente". "Acabei de ter um telefonema longo e altamente produtivo com o Presidente Vladimir Putin, da Rússia", anunciou nas redes sociais.