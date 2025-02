Pós-eleições na Alemanha: um problema chamado Putin e Trump

Será que a Europa ficará sozinha no mesmo continente com Vladimir Putin? Os Estados Unidos estão a virar as costas aos aliados?

São questões que inquietam os militantes da CDU e que, além das preocupações sobre possíveis coligações, pairavam no ar durante a festa eleitoral dos conservadores, neste domingo. Há muito a fazer após a vitória do partido. É preciso arregaçar as mangas:

"Temos de apoiar a Ucrânia. Essa é uma questão bastante importante. Mas confio em Friedrich Merz para fazer o que é necessário", afirmou Camila, uma simpatizante do partido, em declarações à Renascença, este domingo.

Nos últimos dias de campanha na Alemanha, o foco não foram tanto problemas internos como a imigração ilegal ou o enfraquecimento da economia; foi mais como lidar com um problema chamado Vladimir Putin e com o aliado Donald Trump.

Friedrich Merz, o cabeça de lista dos conservadores da CDU/CSU, criticou Trump por aparentemente sugerir que o grande culpado pelo arrastar da invasão russa da Ucrânia seria o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.