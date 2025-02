Três anos, três vozes da guerra. "O futuro da Ucrânia passa apenas por nós"

"Este é um desejo meu, voluntário, que queria ter concretizado em 2022. No entanto surgiram algumas 'nuances', fui adiando esta decisão e fazendo voluntariado. Mas isto não é suficiente. As pessoas têm que ser rendidas e quem senão nós existem para as render?", questiona Mariana que diz querer "aprender o que não se ensina na internet".

O recrutamento para a guerra é um dos temas sensíveis da sociedade ucraniana. Pulularam as denúncias de mobilizações forçadas de rapazes, algumas com recurso comprovado à violência em 2023, a par da saída de milhares de homens em idade de combate em esquemas de corrupção e de evasão às autoridade.

A Ucrânia passou o ano de 2024 a tentar manter o dispositivo humano de guerra e aprovou a diminuição da idade de mobilização de homens de 27 para 25 anos. A exaustão dos contingentes acelerou o debate para a redução da idade até aos 18 anos. Para evitar uma perda geracional ainda mais alargada, Zelensky pondera criar um contrato especial de mobilização para jovens entre os 18 e os 24 anos, que inclui treino militar e vocacional, um prémio de 24 mil dólares e um salário mensal de 3 mil dólares, para além de isenção de juros em créditos à habitação e educação gratuita.

Cansados de quê?

O discurso da unidade esconde fissuras na sociedade ucraniana. Não há apenas os que combatem versus os que desertam. Mykhailo pertence não apenas aos que combatem, como aos que contestam os argumentos da exaustão dos combatentes.

"Mas estão cansados de quê? Olhe à sua volta", desafia-nos numa rua de lojas, pastelarias e restaurantes de Lviv. " Veja, temos aqui café, luz, descontos, tudo parece funcionar. Mas então de que estão cansados?". A mira, veremos mais à frente, estará também apontada à classe política.

Mikhailo, sempre de olho inquieto nas pessoas que passam, já não coloca as mãos atrás das costas como fez no início da pequena entrevista. Já as tirou das luvas, as mãos começaram a ferver. Está sempre em posição de combate.

"Mas estão cansados de quê? Tudo está partido em mim, o meu corpo está queimado. Estive dois anos e meio em cativeiro. E muitos camaradas meus ainda estão". As mãos de Mikhailo respondem à argumentação de defesa com um ataque digital sem luvas. Aproveitando a tradução de uma frase, tira o telemóvel e mostra-nos duas imagens. "Antes do cativeiro", é a senha para mostrar um rapaz bem nutrido na praia. "Depois do cativeiro", antecede a imagem de uma silhueta esquelética.