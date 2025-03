​Nobel da Paz ucraniana denuncia: "Pessoas estão a ser esquecidas" nas discussões sobre o fim da guerra

A ucraniana Oleksandra Matviichuk, galardoada com o Nobel da Paz em 2022, recebeu a Renascença no seu gabinete num contexto em que se procuram saídas para a guerra enquanto o Presidente russo, Vladimir Putin, continua atacar Kiev com vagas noturnas de "drones".

O comportamento de Putin impede a possibilidade da paz, defende esta especialista em direitos humanos do Centro para as Liberdades Cívicas.

Vivemos numa situação muito complexa e muitos pensam que este pode ser o último ano de guerra. Está otimista?

Não, infelizmente não. Putin começou esta guerra em larga escala não porque quisesse ocupar apenas uma parte do território ucraniano ou bombardeá-lo. Não. Putin começou esta guerra em larga escala porque queria ocupar e destruir toda a Ucrânia. E vai mais longe, pensa na restauração forçada do Império Russo. Sonha com o seu legado.

O problema é que, mesmo depois de três anos de guerra alargada e 11 anos de guerra como um todo, apesar de todas as perdas humanas, ele não se recusa a perseguir o seu objetivo, porque a vida humana é o recurso mais barato do Estado russo. Portanto, se queremos obter uma paz sustentável, temos de conceber garantias de segurança, que tornem impossível a Putin alcançar o seu objetivo, e não apenas adiá-lo no tempo.