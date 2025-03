24 horas em Kramatorsk, a cidade ucraniana que Putin quer conquistar

Foi sem pombas da paz que a primavera se fez anunciar este sábado em Kramatorsk. Se as armas se calassem agora, já não iriam a tempo de salvar Mykola, de 18 anos, que morreu em casa, vítima de uma bomba russa de 250 quilos desenhada no tempo dos seus avós.

A Força Aérea russa utiliza um módulo UMPK para guiar estas velhas bombas nesta guerra. Neste caso, de acordo com as autoridades ucranianas, o destino do primeiro engenho de março foram duas dúzias de casas, fazendo mais dois feridos graves na casa de Mykola.

As explosões fazem parte da paisagem sonora de Kramatorsk, ainda mais na noite escura do recolher obrigatório, entre as 21h00 e as 5h00 da manhã. No intervalo de rebentamentos vigora um silêncio absoluto. Em caso de bombardeamento a rede elétrica pode ceder.

Toda a iluminação pública fica desligada ao anoitecer. Se por acaso um automóvel estacionar pelo serão, os faróis iluminarão todos as fachadas da praceta. Durante a noite, dezenas de luzes anti-alarme dos veículos parqueados nas zonas residenciais parecem pirilampos no campo aberto.